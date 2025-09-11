Irlanda anuncia que no participará en Eurovisión 2026 si Israel se mantiene: "Sería inadmisible"

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El canal público irlandés RTÉ ha anunciado que el país no participará en el Festival de Eurovisión 2026 "si la participación de Israel sigue adelante", ya que consideran que su participación sería "inadmisible dada la continua y terrible pérdida de vidas en Gaza".

"La posición de RTÉ es que Irlanda no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 si la participación de Israel sigue adelante, y la decisión final sobre la participación de Irlanda se tomará una vez que se tome la decisión de la UER", ha señalado el canal público en un comunicado.

RTÉ ha agradecido a la UER el "amplio" proceso de consulta que se inició a raíz de la reunión celebrada en julio y la extensión de la opción de retirarse de la participación sin penalización hasta diciembre. Además, expresan su "profundo" preocupación por el asesinato "selectivo" de periodistas en Gaza, la denegación de acceso al territorio a periodista internacionales y la difícil situación de los rehenes restantes.