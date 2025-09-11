LA NACION

Irlanda anuncia que no participará en Eurovisión 2026 si Israel se mantiene: "Sería inadmisible"

Irlanda anuncia que no participará en Eurovisión 2026 si Israel se mantiene: "Sería inadmisible"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Irlanda anuncia que no participará en Eurovisión 2026 si Israel se mantiene: "Sería inadmisible"
Irlanda anuncia que no participará en Eurovisión 2026 si Israel se mantiene: "Sería inadmisible"

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El canal público irlandés RTÉ ha anunciado que el país no participará en el Festival de Eurovisión 2026 "si la participación de Israel sigue adelante", ya que consideran que su participación sería "inadmisible dada la continua y terrible pérdida de vidas en Gaza".

"La posición de RTÉ es que Irlanda no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 si la participación de Israel sigue adelante, y la decisión final sobre la participación de Irlanda se tomará una vez que se tome la decisión de la UER", ha señalado el canal público en un comunicado.

RTÉ ha agradecido a la UER el "amplio" proceso de consulta que se inició a raíz de la reunión celebrada en julio y la extensión de la opción de retirarse de la participación sin penalización hasta diciembre. Además, expresan su "profundo" preocupación por el asesinato "selectivo" de periodistas en Gaza, la denegación de acceso al territorio a periodista internacionales y la difícil situación de los rehenes restantes.

LA NACION
Más leídas
  1. Los nuevos relojes de Apple traen una función que no tiene ningún otro competidor
    1

    Presión alta: Apple Watch Series 11 y una función que no tiene ningún otro competidor

  2. La corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
    2

    Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja

  3. Todo cambió, pero aún no llega octubre
    3

    Todo cambió, pero aún no llega octubre

  4. Llegó a Ezeiza el vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos
    4

    Llegó a Ezeiza el vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos

Cargando banners ...