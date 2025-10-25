Irlanda: Denuncian una agresión contra dos simpatizantes de la candidata irlandesa Catherine Connolly

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

Dos mujeres que se encontraban haciendo campaña por la candidata independiente Catherine Connolly --favorita en los comicios presidenciales de este viernes-- han sido agredidas después de que la presidenta del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, Mary Lou McDonald, se uniera al acto de campaña.

Según informa la cadena de televisión irlandesa RTE, un hombre ha proferido amenazas contra el equipo simpatizante de Connolly, intimidando a los allí presentes.

El incidente se ha producido después de que McDonald, que apoya la candidatura de Connolly, se acercara para pedir el voto junto con los miembros del equipo que se encontraba en una calle del centro de la capital irlandesa, Dublín.

"Estoy consternado por lo que Mary Lou McDonald y su equipo de campaña encontraron esta noche. Nuestra democracia depende de que la gente haga campaña y defienda su perspectiva y a sus candidatos. No hay lugar para el abuso ni las amenazas. Es vil y debería ser condenado rotundamente por todos", ha sostenido el ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Harris.

Una de la mujeres ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario Mater Misericordiae para una evaluación más detallada de su estado de salud y los servicios policiales se encuentran investigando lo sucedido.

Irlanda ha votado durante la jornada de este viernes para elegir la próxima presidenta del país en unas elecciones en las que Catherine Connolly aventaja a su rival más cercana Heather Humphreys, del partido Fine Gael, por 20% según las encuestas.

Las urnas ya han cerrado en el país y el recuento no comenzará hasta este sábado por la mañana, mientras que los resultados comenzarán a publicarse a partir de la tarde.