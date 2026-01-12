Irlanda dice que el mercado chino se ha reabierto a la carne de vacuno irlandesa

DUBLÍN, 12 ene (Reuters) -

China ha reabierto su mercado a las importaciones de carne de vacuno irlandesa, abandonando una suspensión de 2024 que siguió al descubrimiento de un caso de la enfermedad de las vacas locas, dijo el lunes el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

"La confirmación hoy de que el mercado chino se reabrirá para la carne de vacuno irlandesa es un avance muy importante y positivo en nuestro comercio bilateral agroalimentario con China", dijo Martin en un comunicado tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en una visita a China la semana pasada.

Una base de datos de las aduanas chinas mostró que China reanudó el lunes las importaciones de los exportadores irlandeses de carne de vacuno.

Martin, el primer jefe de Gobierno irlandés que visita Pekín en años, había presionado a China para que restableciera el acceso de los productos irlandeses de vacuno y había planteado durante su viaje cuestiones relacionadas con los nuevos aranceles de China a los productos lácteos.

Irlanda exporta la mayor parte de su producción de las industrias bovina y láctea, que son grandes generadoras de empleo en el país. Irlanda es uno de los mayores exportadores europeos de productos lácteos, con un volumen anual de unos 6.000 millones de euros (US$ 7.000 millones).

Los lazos entre Pekín y Bruselas se han tensado desde que la UE impuso gravámenes a las importaciones chinas de vehículos eléctricos en 2024, lo que provocó represalias chinas que incluyeron aranceles a los productos lácteos y porcinos de la UE.

China impuso el mes pasado una cuota de importación de carne de vacuno de proveedores como Brasil, Australia y Estados Unidos para proteger su industria ganadera nacional.

