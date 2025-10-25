Irlanda elige presidente en comicios criticados por la falta de opciones

Irlanda votó el viernes para elegir un nuevo presidente, con la independiente de izquierda Catherine Connolly como favorita en unas elecciones que, según los críticos, no ofrecieron una opción real, lo que afectó la participación.

Las figuras conservadoras instaron a los ciudadanos a anular sus votos en protesta por la falta de opciones de derecha en la contienda, que enfrentó a Connolly con la exministra Heather Humphreys, del partido centrista Fine Gael.

Una serie de celebridades también consideraron presentarse, entre ellas la estrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor, el cantante Bob Geldof y el bailarín Michael Flatley.

El ganador sucederá a Michael Higgins, de 84 años y quien ocupa el cargo desde 2011.

Las urnas cerraron a las 22:00 locales (21:00 GMT) y se espera que los resultados se den a conocer el sábado por la noche.

Más de 3,6 millones de personas tenían derecho a votar.

La participación en los anteriores comicios presidenciales de 2018 fue del 44%, pero esta vez se estima que pueda ser inferior, ya que en muchas zonas se ha registrado un porcentaje por debajo del 40%.

Según sondeos locales, solo el 38% del electorado votó en la capital Dublín, aunque la cifra oficial no se conocerá hasta el sábado.

pmu-mp/jxb/phz/arm/db