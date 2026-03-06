Irlanda gana 27-17 a Gales y mantiene esperanza en el Seis Naciones

Irlanda obtuvo ante Gales (27-17) una victoria bonificada que le permite conservar esperanzas en la carrera por el título en el Torneo de las Seis Naciones de rugby, este viernes en Dublín

Los hombres de Andy Farrell se ponen segundos en la clasificación (14 puntos), a la espera del partido del líder Francia (15 puntos) el sábado a Escocia (11 puntos), que será el próximo rival del XV irlandés, el 14 de marzo en la clausura del torneo

Irlanda empezó muy fuerte en Lansdowne Road, con un primer try en el minuto 6, pero Gales hizo un partido serio en defensa, que prolongó el suspense hasta casi el final

Al descanso, Irlanda dominaba solo por 12-10 y en la segunda mitad Gales fue cediendo poco a poco ante la superioridad de los locales