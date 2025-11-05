Irlanda informa un brote de gripe aviar en una granja de pavos, según OMSA

PARÍS, 5 nov (Reuters) - Irlanda notificó un brote de gripe aviar H5N1 altamente patógena en una granja de pavos del este del país, informó el miércoles la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMA), en un momento en que Europa se enfrenta a un rápido repunte estacional de la mortal enfermedad.

La propagación de la gripe aviar ha suscitado preocupación entre los gobiernos y la industria avícola, después de que en los últimos años asoló bandadas de aves de todo el mundo, perturbando el abastecimiento, disparando los precios de los alimentos y aumentando el riesgo de contagio humano.

El virus H5N1 se detectó en una manada de pavos con 3.240 aves en la localidad de Carlow, causando la muerte de 3.130 de ellas, según informó la OMA, con sede en París, citando un informe de las autoridades irlandesas. Las restantes fueron sacrificadas posteriormente por precaución. (Reporte de Sybille de La Hamaide, Editado en Español por Ricardo Figueroa)