Irlanda no participará en Eurovisión 2026 si lo hace Israel, según RTÉ

LONDRES, 11 sep (Reuters) - Irlanda no participará en el Festival de Eurovisión del próximo año si se permite la participación de Israel, declaró el jueves la emisora irlandesa RTE, argumentando que hacerlo sería "inconcebible" debido al conflicto en Gaza.

Las últimas ediciones de Eurovisión se han visto opacadas por la oposición a la participación de Israel por su continuo asalto militar a Gaza, que ha acabado con la vida de más de 64.000 personas, según las autoridades sanitarias locales.

Israel lleva mucho tiempo participando en Eurovisión como miembro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza y coproduce el certamen anual.

La RTE irlandesa declaró que varios miembros de la UER habían expresado su preocupación por la participación de Israel durante una reunión celebrada en julio.

"La RTE considera que la participación de Irlanda sería inconcebible, dada la atroz pérdida de vidas que se está produciendo en Gaza", declaró la emisora en un comunicado. Asimismo, indicó que comprende las "preocupaciones y opiniones profundamente arraigadas en torno al actual conflicto en Oriente Medio".

"Todavía estamos consultando con todos los miembros de la UER para recabar opiniones sobre cómo gestionar la participación y las tensiones geopolíticas en torno al Festival de Eurovisión", dijo el director Martin Green en un comunicado enviado por correo electrónico.

"Los organismos de radiodifusión tienen hasta mediados de diciembre para confirmar si desean participar en el evento del próximo año en Viena. Corresponde a cada miembro decidir si quiere participar en el concurso y nosotros respetaremos cualquier decisión que tomen las emisoras", añadió.

La decisión final sobre la participación de Irlanda en la competición de 2026 se tomará una vez que la UER tome su propia decisión sobre Israel, declaró RTE. Irlanda ha participado en la competición desde 1965 y ha ganado siete veces, un récord de victorias sólo igualado por Suecia.

(Reporte de Sachin Ravikumar y Paul Sandle; editado en español por Carlos Serrano)