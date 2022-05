Irlanda tilda de "siniestro" el informe de la televisión rusa acerca de un ataque nuclear sobre Europa

El primer ministro irland茅s, Micheal Martin, ha calificado este martes de "siniestro" el informe de la televisi贸n rusa acerca de c贸mo se desarrollar铆a un ataque nuclear sobre las principales capitales europeas.

"Son t谩cticas muy siniestras e intimidatorias", ha se帽alado Martin durante una reuni贸n con el resto de su Gobierno, aunque descarta que nadie pueda sentirse realmente amenazado por ellas.

"Reflejan una preocupante realidad que no est谩 en contacto con la realidad. Deber铆a haber una pronta disculpa", ha dicho Martin, quien no ha precisado si el embajador ruso en Irlanda, Yuri Filatov, ser谩 o no convocado por ello.

En ese sentido, el Taoiseach --primer ministro-- irland茅s ha subrayado que lo m谩s importantes es que Rusia ponga fin a las hostilidades en Ucrania. "El bombardeo y la destrucci贸n de pueblos y ciudades", as铆 como "la carnicer铆a humana que est谩 teniendo lugar no tiene justificaci贸n alguna", ha remarcado.

Hace unos d铆as la televisi贸n estatal rusa aventur贸 c贸mo ser铆a un ataque nuclear en Europa se帽alando directamente algunos objetivos, como Par铆s, Berl铆n, Roma, Londres. Si bien no mencion贸 la isla de Irlanda, esta habr铆a sido destruida como parte de la hipot茅tica ofensiva que del Kremlin sobre Reino Unido.