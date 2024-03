Irlanda, dominadora en el presente torneo Seis Naciones gracias a una robusta defensa y a una eficaz línea ofensiva, visita el sábado Twickenham (16h45 GMT) para avanzar hacia el pleno de victorias contra Inglaterra, con problemas en ataque y una retaguardia cuestionada.

En caso de una nueva victoria con bonificación, Irlanda (15 puntos en tres partidos) tendría asegurado conservar su título incluso antes de la última jornada contra Escocia, su perseguidor (9 puntos), que visita el sábado (14h15 GMT) a Italia.

El XV del Trébol por ahora lleva pleno de victorias con bonus ofensivo (cuatro o más tries) en cada partido y ha consolidado una barrera prácticamente infranqueable en la defensa, con tan sólo 24 puntos encajados.

Tan sólo Damian Penaud y Paul Gabrillagues lograron cruzar la línea de gol irlandesa durante la contundente derrota de Francia (38-17) en Marsella. Italia no logró ni un punto (36-0) y Gales tan sólo anotó un try y un penal (31-7).

La diferencia entre puntos anotados y encajados es por tanto muy positiva luego de tres jornadas (+81), un contraste muy marcado con Inglaterra, en negativo (-4).

Y es que el XV de la Rosa no está acertado en ataque, habiendo anotado tan sólo seis tries en el Torneo contra los siete encajados.

- "Defensa Blitz" -

La torpeza mostrada hace dos semanas en Escocia (derrota 30-21), con 25 errores de mano y 22 pérdidas de balón, hizo saltar al exinternacional Ben Youngs.

Hay "jugadores maravillosos y talentosos" y sin embargo demasiadas pérdidas, afirmó en un podcast. "Eso me hace pensar que no ensayan suficiente durante la semana".

"Puede que no estén poniendo tanta atención en el ataque como deberían, porque hay un nuevo sistema defensivo (prioritario)", insistió.

De hecho, el seleccionador Steve Borthwick intenta replicar la "defensa Blitz" de Sudáfrica, vigente doble campeona del mundo, con la ayuda de su nuevo adjunto Felix Jones, llegado del 'staff' de los Springboks.

Esta estrategia consiste en asfixiar a los atacantes rivales, antes de desarrollar los propios, una estrategia que hace chirriar los dientes al país de la Rosa.

"No me meto en las críticas", despejó el jueves Andy Farrell, seleccionador inglés de Irlanda, al ser preguntado al respecto. "Miro a los individuos, la forma en la que juegan, el 'staff' técnico que tienen, el plan que tienen, un equipo fantástico que va a prepararse para dar todo lo que tiene. Eso los vuelve increíblemente peligrosos".

Farrell no quiere presumir ni dar un pronóstico. "No soy Mystic Meg (apodo de una exastróloga inglesa), no sé qué va a pasar (el sábado en Twickenham)".

Inglaterra no ha derrotado a Irlanda desde 2020, pero Farrell recuerda la difícil victoria del último Torneo (29-16).

"Hubo muchas detenciones de juego y tan sólo hubo errores. No sé si es una táctica de Inglaterra, pero creo que hay que esperarse que sea parecido", declaró el seleccionador irlandés.

Las palabras de su homólogo en Inglaterra, parecen darle la razón.

"Es un equipo muy fuerte si le dejamos ir a su ritmo. Tenemos que asegurarnos que no encuentran ese ritmo", declaró Borthwick, calificando a Irlanda del "mejor equipo del mundo" en la actualidad.

-- Programa de la cuarta jornada (en horas GMT):

- sábado:

(14H15) Italia - Escocia

(16H45) Inglaterra - Irlanda

- domingo:

(15H00) Gales - Francia

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. irlanda 15 3 3 0 0 105 24 81 3

2. escocia 9 3 2 0 1 73 67 6 1

3. Inglaterra 8 3 2 0 1 64 68 -4 0

4. francia 6 3 1 1 1 50 67 -17 0

5. gales 3 3 0 0 3 47 74 -27 3

6. italia 3 3 0 1 2 37 76 -39 1

