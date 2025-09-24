LA NACION

Isabel Allende compara centros para migrantes en EEUU con "campos de concentración"
Isabel Allende compara centros para migrantes en EEUU con "campos de concentración"

La escritora chileno-estadounidense Isabel Allende comparó el miércoles los centros de detención para migrantes en Estados Unidos con "campos de concentración", y arremetió contra sus agentes de inmigración al señalarlos de actuar como "policía secreta".

Donald Trump aplica una severa política contra la migración irregular y en los últimos meses intensificó las detenciones y deportaciones, con redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo el país que han generado críticas y reclamos de activistas de derechos humanos y políticos de oposición.

Allende, de 83 años, arremetió contra la política migratoria del gobierno de Trump durante una conferencia de prensa en Santiago, adonde viajó tras lanzar este año su última novela "Mi nombre es Emilia del Valle".

La escritora, sobrina del presidente socialista Salvador Allende, derrocado en 1973 por el golpe de Estado de Augusto Pinochet, migró hace más de tres décadas a California.

"Lo que está pasando (con los migrantes irregulares en Estados Unidos) es muy cruel. Separan familias, deportan gente a lugares que ni siquiera son sus lugares de origen. Hay campos, los llaman de detención, (que) son de concentración", dijo la novelista.

Allende hizo una cerrada defensa de los migrantes que están siendo estigmatizados: "La gente que cruza las fronteras ilegalmente, por lo menos en Estados Unidos, es por desesperación. No son bandoleros todos, criminales, como los quiere pintar el gobierno" de Trump.

Al tiempo que cuestionó el accionar de los agentes del ICE por ir "enmascarados, armados, en vehículos que no son identificados" y actuar como "una policía secreta prácticamente".

Ganadora del premio nacional de Literatura de Chile en 2010, Allende es autora de una treintena de libros de los que ha vendido más de 70 millones de ejemplares, traducidos a más de 40 idiomas.

