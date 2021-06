Isabel allende reflexiona sobre feminismo, política y sus próximos libros

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 18 jun (Reuters) - La escritora chilena Isabel Allende tiene una vitalidad envidiable a sus casi 79 años. La tranquilidad de la cuarentena le dio la oportunidad de publicar un libro, escribir otro y comenzar un tercero, mientras lleva adelante su fundación de ayuda a las mujeres y una serie de televisión exhibe su vida.

"Como escritora, la pandemia ha sido una oportunidad de tener tiempo, silencio y soledad, que son tres cosas que nunca se obtienen, que hay que estarlas peleando con un cuchillo entre los dientes", dijo Allende entre risas en una entrevista con Reuters por Zoom desde su casa de California, donde ha estado en una "eterna luna de miel" con su nuevo marido y sus dos perros.

La escritora viva de lengua española más leída del mundo, autora de 25 libros traducidos a 42 idiomas, publicó a fines de 2020 "Mujeres del alma mía", un ensayo sobre su relación con el feminismo, un movimiento que dice defender inconscientemente desde la infancia tras el abandono de su padre y la lucha de su madre por salir adelante con tres niños pequeños.

Ahora, ante el surgimiento de movimientos masivos de mujeres como el "Ni Una Menos" en América Latina y el #MeToo, se entusiasma de que las nuevas generaciones continúen la lucha que ella y otras iniciaron en la década de 1960 y de que incluyan demandas de otros grupos como LGBTQ+ y Black Lives Matter.

"Por un tiempo, yo tenía la sensación de que el movimiento feminista se había estancado, que la lucha de las abuelas, de las madres había avanzado en muchas cosas, pero que había poco entusiasmo por parte de las mujeres jóvenes (...) pero ahora vino esta nueva ola con una fuerza tremenda de las mujeres en la calle, pero invitando a otros grupos", dijo.

"Tengo esperanzas de que el patriarcado va a ser reemplazado por un manejo del mundo en el que hombres y mujeres en iguales términos, y en iguales números, tomen las decisiones y que los valores masculinos y femeninos tengan el mismo peso en la sociedad. Y en ese momento habremos dado un salto evolutivo a otra clase de sociedad", agregó.

Política, serie y libros

Los primeros 50 años de vida de la autora de "La casa de los espíritus" y "Eva Luna" aparecen retratados en la miniserie de televisión "Isabel", que se estrenó recientemente en América Latina y España en la plataforma Amazon Prime Video, en la que ella no participó, aunque facilitó fotos y videos.

La miniserie de tres episodios de una hora aborda la muerte de su hija Paula a los 29 años tras enfermar de porfiria y también habla de su infancia, de sus inicios como periodista en Chile, de su exilio a Venezuela tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet y de la publicación de sus primeras novelas.

"La primera escena en que sale Paula en el hospital ya me volteó y no la pude seguir viendo. Entonces empezamos a verla de nuevo con mi marido y le dije: 'Saltemos esta escena y empecemos un poquito más adelante para poder verla'. Y la vi entera. Mi hijo no la ha podido ver porque lo afecta muchísimo", contó Allende, en referencia a su hijo Nicolás.

La escritora vive desde hace unos 30 años en Estados Unidos, donde ha cuestionado duramente la política migratoria del expresidente Donald Trump, y espera que la gestión de Joe Biden pueda cambiarla, aunque considera que enfrenta duros obstáculos.

"Creo que en parte se va a cambiar. Por lo menos, no van a separar a los niños de los padres y los van a meter en jaulas (...) Trump desmanteló completamente el sistema de asilo político y lo que está haciendo Biden para tratar de arreglar el horror que dejó Trump se topa con los jueces nombrados por él, que son la última instancia", dijo Allende.

"Además, lo extraordinario es que esto va contra todas las estadísticas. Lo que se sabe es que los inmigrantes trabajan mucho más por menos dinero y pagan sus impuestos. Hay mucho más crimen entre la gente que vive aquí, que son los que compran armas y matan gente, que entre los inmigrantes", agregó.

Allende se refirió también al proceso que está viviendo Chile tras las multitudinarias protestas en las calles en 2019 y el acuerdo alcanzado este año para modificar la Constitución de la época de Pinochet (1973-1990) y redactar una nueva por parte de representantes mayoritariamente de izquierda.

La escritora, que es sobrina del expresidente socialista Salvador Allende, quien fue derrocado por el golpe de Pinochet, cree que este impulso de reforma no se hace eco del proyecto de su tío porque "no es el mismo mundo, ni el mismo país".

"Creo que las reformas más fuertes que la gente quería no van a ser posibles. Lo que sí es posible va a ser la inclusión de todos los grupos, por ejemplo, los grupos indígenas y sobre todo las mujeres, que van a tener el 50% de representación en todos los ámbitos", dijo la escritora con voz pausada y firme.

"No sabemos cuál va a ser el resultado final del borrador de la Constitución que van a hacer (...) No se trata de acabar con el capitalismo, como alguna gente piensa, sino de que ciertas cosas básicas vuelvan a ser del gobierno como, por ejemplo, el agua potable o las pensiones, la salud, la educación", agregó.

Allende, que ha vendido más de 75 millones de libros en todo el mundo, tiene previsto publicar en febrero su nueva novela "Violeta" y ya trabaja en otra, que requiere más investigación.

"'Violeta' es la vida de una mujer que se está muriendo por la pandemia que estamos viviendo ahora y recuerda su vida. Y ella nació en 1920, que fue cuando llegó la influenza a Chile. Entonces es su vida entre estas dos pandemias", contó.

"Es también un tiempo y en ese sentido se podría decir que es una novela casi histórica porque es una parte importante del siglo XX, de cómo lo vivimos nosotros en Sudamérica", agregó.

Allende confesó que es disciplinada, ordenada y puntual y que pasa gran parte de sus días feliz escribiendo sus libros.

"Mientras tenga un libro, un proyecto de libro, estoy bien, no necesito nada porque vivo metida en ese mundo ficticio, que para mí es real", concluyó. (Reporte de Lucila Sigal. Editado por Marion Giraldo)

