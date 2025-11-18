Isabel Díaz asciende rápido con los Colts como una de las 11 mujeres entrenadoras en la NFL

Un antojo de donas cuando estaba en el jardín de infancia ayudó a introducir a Isabel Diaz al mundo del fútbol americano. Rápidamente, quedó enganchada — a la NFL; no al dulce.

Ahora, Diaz está en su tercera temporada con los Colts de Indianapolis con la beca Harriet P. Irsay. Ella asiste al coordinador de equipos especiales Brian Mason y al asistente senior de equipos especiales Joe Hastings con la planificación de prácticas y juegos.

Los Colts tienen un récord de 8-2 y lideran la AFC Sur antes de un importante enfrentamiento contra Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City (5-5) esta semana.

El viaje de Diaz comenzó en la casa de sus abuelos en un suburbio de Dallas.

“Mi mamá es azafata, así que pasaba mis fines de semana con mis abuelos”, dijo Diaz. “Y mi abuelo solía sentarse en la mesa de la cocina con un periódico y donas. Y, efectivamente, las donas me atraparon. Y lo siguiente que sabes, estoy mirando las clasificaciones, viendo todos los nombres divertidos de los equipos. Y ahí es donde realmente se fomentó mi amor... Y luego pasé al sofá, viendo Fox NFL Sunday. Y simplemente me enamoré".

"Y me encantó que también fuera algo que compartía con mi abuelo. Le rogaba a mis abuelos que me dejaran quedarme despierta para el juego del domingo por la noche”.

Diaz comentó que su madre no le permitía hacer tacleadas y, como el fútbol bandera no era tan prominente como lo es ahora, decidió a una edad temprana que quería ser entrenadora.

Fue parte de los equipos de fútbol americano en la secundaria y obtuvo su licenciatura en ciencias del deporte y entrenamiento con una especialización en gestión deportiva de la Universidad Estatal de Oklahoma. Desempeñó varios roles con el equipo de la universidad, incluyendo asistente de pregrado para la defensa de 2021-23, donde asistió con el equipo de práctica, creó guiones de práctica, ayudó con la planificación de juegos y registró jugadas en el día del juego.

De 2019 a 2021, Diaz fue videógrafa para los programas de fútbol americano y fútbol femenino. Filmó los días de juego para ambos equipos, así como las prácticas de fútbol americano.

“Seguí pidiendo ese siguiente paso y, eventualmente, en mi último año, tenía un asiento en la mesa”, expresó Diaz. “Mi escritorio estaba literalmente en la mesa del personal defensivo en la sala de reuniones del personal defensivo. Y eso fue simplemente porque hice preguntas. No tenía miedo de hablar por mí misma porque eres la única defensora de ti misma".

“Amo el juego como cualquier otra persona. Y por eso estoy aquí, porque amo el juego y amo todo lo que representa y lo que es, y es un deporte de equipo y todos lo hacemos juntos".

Los funcionarios de la NFL afirman con frecuencia que aumentar las oportunidades para mujeres y minorías es una prioridad. Y su principal escaparate es el Foro Anual de Mujeres de la liga, que se lleva a cabo en el scouting combine en Indianápolis.

En los últimos cinco años, ha habido un aumento del 289% en mujeres en roles de operaciones y entrenamiento. Un total de 358 mujeres están en algún rol esta temporada. Diaz es una de las 11 entrenadoras femeninas a tiempo completo.

Participó en el foro varias veces y, en 2022, consiguió la Beca de Diversidad de Entrenadores Bill Walsh con los Commanders de Washington bajo el exentrenador Ron Rivera.

“Él realmente predicó sobre el valor de tener diferentes voces y experiencias y opiniones dentro de una sala”, manifestó Diaz. “Pidieron mi opinión. Me hicieron hacer proyectos. Estaba tan involucrada como un entrenador de control de calidad de alguna manera, obviamente en roles y capacidades más pequeñas, pero estaba muy involucrada y pude tener experiencias realmente geniales y mojarme los pies”.

Diaz todavía estaba en su último año de universidad cuando pasó esa temporada baja y el campamento de entrenamiento en Washington. Conoció a la propietaria de los Colts, Carlie Irsay-Gordon, en el Foro de Mujeres en 2023, y los Colts terminaron ofreciéndole la beca inaugural Harriet P. Irsay.

“Fue solo uno de esos momentos en los que fue como, wow, realmente estoy haciendo esto”, dijo Diaz sobre recibir la llamada mientras estaba sentada en un aula. “Tengo 22 años, me estoy graduando de la universidad y estoy entrenando en la NFL. Y escuchar sobre la familia Irsay y cuánto significaba para ellos, y todo se trataba de encontrar al candidato adecuado, esta organización, es increíble. Significa mucho ser parte de ella.

“Significa aún más ahora ver a Carlie y sus hermanas como nuestras propietarias y siendo nuestras administradoras. Y no hay suficientes palabras para decir cuán agradecida estoy y cuánto significa esta organización para mí".

