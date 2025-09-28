Isabel Fernández, subcampeona del mundo de tiro con arco paralímpico

MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tiradora española Isabel Fernández se ha colgado la medalla de plata en la categoría W1, para deportistas en silla de ruedas, en el Campeonato del Mundo de tiro con arco paralímpico, que se disputa en Gwangju (Corea del Sur).

En su estreno en un Mundial, la toledana, que cogió por primera vez un arco en diciembre de 2024 y que lleva menos de un año practicando este deporte, se plantó en la final ante la checa Sarka Musilova, número uno del mundo, subcampeona en Paris 2024 y ganadora de cinco medallas en Juegos Paralímpicos.

A pesar de que la igualdad fue la tónica dominante en las cuatro primeras rondas, la lucha se decantó a favor de la centroeuropea en la última, cerrando la final con un marcador de 129-134.

Anteriormente, Fernández había logrado una quinta plaza (617 puntos) en la fase clasificatoria, y fue eliminando sucesivamente a la bicampeona del mundo rusa Elena Krutova (132-129) en octavos; a la surcoreana Ok Geum Kim (136-124) en cuartos; y a la china Liya Wang (134-130) en semifinales.

Fernández, tres veces campeona mundial y cuatro de Europa de karate en silla de ruedas y medallista continental en halterofilia, cambió de deporte por el avance de la enfermedad degenerativa que padece.