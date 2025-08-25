Isabel Rodríguez asegura que son necesarios nuevos Presupuestos para más vivienda "pública" y "asequible"

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que son necesarios unos nuevos Presupuestos para más vivienda "pública" y "asequible" para lo que ha trasladado su esperanza en que las fuerzas políticas acompañen al Ejecutivo en ese objetivo. "Necesitamos más presupuesto para más vivienda pública, para más vivienda asequible, para fortalecer la empresa pública, para acompañar a los ayuntamientos. En definitiva, para atender el principal problema que tienen los españoles", ha expresado la ministra de Vivienda este lunes durante una visita a unos terrenos dotacionales en Alcorcón (Madrid) destinados al alojamiento universitario.

En declaraciones a los medios, la titular de Vivienda ha aseverado que "no hay otro Gobierno que pueda hacerlo mejor" que el Ejecutivo actual, que está "comprometido" con políticas públicas y que ha demostrado que "ante la adversidad está siempre del lado de la gente". "Hoy con los incendios, ayer con los ERTE cuando tuvimos una pandemia que paralizó este país", ha expuesto Rodríguez.