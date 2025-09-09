Isak, contento de volver a jugar tras la saga de su traspaso

9 sep (Reuters) - Alexander Isak se alegró de volver a los terrenos de juego tras sellar su fichaje récord por el Liverpool, después de que el delantero disputara el lunes sus primeros minutos de la temporada en la derrota por 2-0 de Suecia ante Kosovo en la fase de clasificación para el Mundial.

El delantero, de 25 años, cerró el traspaso del Newcastle United al Liverpool por 125 millones de libras (US$169,46 millones) en la fecha límite de traspasos, poniendo fin a una saga que se había prolongado durante toda la ventana de fichajes.

"Es estupendo que todo se haya resuelto antes de la concentración y que haya podido volver a centrarme en jugar al fútbol", dijo Isak a los medios suecos tras la derrota en Pristina, donde saltó al campo como suplente en la segunda parte.

"Ha sido una situación bastante nueva para mí, pero siempre aprendes y creces mentalmente también fuera del campo".

Isak había dejado claro que quería abandonar el Newcastle al principio de la ventana y no participó en la pretemporada del equipo ni en los primeros partidos de liga, acusando al club de incumplir promesas y engañar a los seguidores.

"Obviamente, no todo el mundo tiene la imagen completa, pero eso es algo para otro día", dijo Isak.

"No puedo controlar todo lo que se dice o se escribe. Pero estoy feliz de haberme convertido en jugador del Liverpool".

