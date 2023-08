El nuevo jugador del Real Betis Isco Alarcón se encuentra "mejor" de lo que esperaba tras pasar seis meses alejado de la competición y aunque el ritmo "lo tiene", le falta "pasarlo al césped", aunque espera estar listo para el primer partido de LaLiga EA Sports y ayudar a un equipo "grande que está haciendo las cosas bien" y donde quiere volver a "disfrutar del fútbol".

"El ritmo lo tengo, me falta pasarlo al césped, pero el Betis tiene buenos profesionales. Estoy entrenando mucho y me encuentro mejor de lo que me esperaba, espero estar listo para el primer partido", declaró Isco este miércoles en su rueda de prensa de presentación como nuevo futbolista verdiblanco junto a Marc Bartra y Chadi Riad.

El de Arroyo de la Miel valora el "apoyo, cariño y confianza" que le han transmitido en el club y quiere "devolverlo" en el campo. "Confío en que todo va a salir bien, creo que es un buen sitio para disfrutar del fútbol y volver a pasármelo bien, ojalá sea un gran año para todos", remarcó.

Una de las personas por las que está en el Betis es por Manuel Pellegrini, que le llamó y le transmitió "apoyo y confianza", que es lo que necesitaba ahora. "El míster me conoce de mi época en el Málaga, vivimos momentos muy bonitos y propone un fútbol que me viene bien. Podemos entrar en buena sintonía", aseguró.

Al centrocampista malagueño todo el mundo le habla muy bien del Betis y por ello quiere sentirse "como en casa", algo que en los pocos días que lleva en el equipo, está "sintiendo". "Quiero crecer aquí, los béticos me transmiten mucho cariño, todo son mensajes de ánimo y están conmigo a muerte", comentó Isco.

El andaluz recordó que su fichaje fue "muy rápido", se hizo en "uno o dos días", ya que lo tenía decidido desde que habló con Joaquín Sánchez y Manuel Pellegrini. "Todo fue fácil, estoy muy contento. Vengo al Betis porque es un equipo grande que está haciendo las cosas muy bien, quiero jugar en Europa y estoy deseando empezar cuanto antes", recalcó.

Pese a los problemas con la inscripción de los nuevos fichajes, no está "preocupado" porque tiene "total confianza" en el club. "Nosotros nos dedicamos a estar concentrados y entrenar duro para cuando nos puedan inscribir. Tenemos la concentración máxima en el fútbol", apuntó.

El centrocampista agradeció a su familia por ser quien más le ha "aguantado" el tiempo sin jugar. "Llego en un buen momento. He 'reseteado', tengo muchas ganas de demostrar lo que llevo dentro, estoy en el mejor sitio y este año vamos a disfrutar todos juntos", deseó.

Isco también confirmó que no ha recibido ningún mensaje de su equipo anterior, el Sevilla, máximo rival del Betis y del que se fue de una forma un tanto abrupta, aunque sus aficionados sí le han hecho llegar algunos comentarios. "Desde la otra parte los mensajes no son tan positivos, pero somos profesionales y espero que no pase nada por aquí", concluyó.