El jugador del Real Betis Francisco Alarc√≥n 'Isco' mostr√≥ este jueves "todo" su apoyo a la futbolista Jenni Hermoso, despu√©s de que el presidente de la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF), Luis Rubiales, la besara en los labios tras la final del Mundial femenino, un hecho que "si no fue consentido, es abuso de poder".

"No est√° bien, la verdad. Yo creo que estuvo fuera de lugar. Si no fue consentido, yo creo que es abuso de poder", sostuvo el centrocampista, primer futbolista profesional que muestra "todo" su apoyo a la delantera internacional con Espa√Īa y flamante campeona del mundo, un "hito hist√≥rico", en declaraciones a Telecinco.

Para Isco, el comportamiento de Rubiales en el palco tras la final, "junto a la Reina Letizia no es muy protocolario". No obstante, afirm√≥ que √©l no es "el que tiene que decidir" si el mandatario debe dimitir o no. "Yo creo que se equivoca y es algo que bajo ning√ļn concepto se debe hacer, y menos el presidente de una federaci√≥n tan importante", zanj√≥ un cr√≠tico Isco.