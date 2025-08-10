Isco sufre una fractura de peroné y será baja por unos tres meses en Real Betis

10 ago (Reuters) - El centrocampista Isco se enfrenta a otro largo periodo de baja tras sufrir una fractura en una pierna en un amistoso de pretemporada frente el Málaga, lo que supone un duro impacto para el Real Betis, clasificado para la Europa League.

El jugador, de 33 años, se lesionó cerca del tobillo y tuvo que abandonar cojeando el terreno de juego durante el partido del sábado. Las pruebas médicas confirmaron que se había roto el peroné.

Isco ya había sufrido una fractura en mayo del año pasado, que necesitó dos cirugías.

"Tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto", dijo el club en un comunicado.

"El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso", agregó.

A pesar de perderse varios partidos, Isco fue decisivo la temporada pasada con 12 goles y 11 asistencias en todas las competiciones para que el Betis terminara sexto en LaLiga y alcanzara la final de la Conference League.

Isco fue nombrado mejor jugador de la temporada en la Conference League y volvió a la selección española tras seis años de ausencia al ser convocado para la Nations League. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)