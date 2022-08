Isco: "Tengo muchas ganas de demostrar el nivel que tengo y que nunca he perdido"

El centrocampista del Sevilla FC Isco Alarcón ha asegurado que espera "disipar" dudas y "demostrar el nivel" que tiene y que "nunca" ha perdido en el conjunto nervionense, y ha explicado que eligió este club porque era el que más le interesaba "a nivel deportivo y de juego".

"Tengo muchas ganas de demostrar el nivel que tengo y que nunca he perdido. Vengo a un equipo donde conozco al entrenador y a jugadores y con un estilo de juego que me encanta, y ojalá podamos conseguir títulos y tener a toda esta gran afición contenta", declaró a los medios oficiales del club.

Tambi√©n desvel√≥ las razones de su apuesta por el cuadro sevillano. "He elegido el Sevilla entre bastantes propuestas porque a nivel deportivo y de juego es lo que m√°s me interesaba. Es un equipo que compite, que quiere jugar bien al f√ļtbol, juega 'Champions', un club en constante crecimiento... Es el mejor para demostrar mi f√ļtbol otra vez. Quiero seguir ganando y por eso estoy aqu√≠. Quiero pensar en lo que viene, que es muy importante para m√≠", se√Īal√≥.

El malague√Īo agradeci√≥ la confianza de Julen Lopetegui, con el que ya coincidi√≥ en la selecci√≥n y en el Real Madrid y con el que volver√° a trabajar en Sevilla. "Es un entrenador que siempre ha confiado en m√≠. Me gusta su f√ļtbol y lo que propone, creo que es el m√°s adecuado para mi estilo. La confianza que me ha dado siempre ha sido m√°xima y eso se lo tengo que agradecer. Ahora me toca devolverle la confianza en el campo y demostrarle que no se equivoca", afirm√≥.

"He hablado con el presidente y con Monchi y la exigencia es algo que se nota desde dentro y desde fuera. Estando en otro equipo se nota cuando empatan un partido o pierdes contra el Madrid o el Barcelona. La afici√≥n espera lo m√°ximo y espero que podamos d√°rselo. Es un equipo que lleva a√Īos en la √©lite ganando t√≠tulos y la afici√≥n se acostumbra a lo bueno", prosigui√≥.

En otro orden de cosas, el de Arroyo de la Miel confesó que había sido hasta ahora "un verano diferente y difícil", sobre todo tras su salida del Real Madrid. "Es el primero que he tenido demasiadas vacaciones, algo a lo que no estoy muy acostumbrado. Las he aprovechado bien para entrenar y ponerme a tono. No veía el momento de unirme aquí y de empezar a jugar que llevo mucho tiempo sin hacerlo. Siempre existe el nerviosismo de tu futuro, pero ya estamos aquí y con muchas ganas", indicó.

Adem√°s, habl√≥ de las comparaciones con √Čver Banega que circulan en el entorno sevillista. "Su rendimiento aqu√≠ fue magn√≠fico, coincid√≠ con √©l en el Valencia. No me quiero comparar con nadie. Vengo a hacerlo lo mejor posible y a disfrutar de nuevo del f√ļtbol, que tengo mucha ilusi√≥n y ganas. Creo que vamos a pasar unos a√Īos buenos. Tengo ganas, sobre todo, de ganar. Tengo 30 a√Īos, estoy en la flor de la vida, me siento joven y que me quedan muchas alegr√≠as que dar", subray√≥.

"Entiendo que haya dudas por mis √ļltimos a√Īos que no he podido o no me han dejado jugar como yo quer√≠a. Ahora me toca a m√≠ disipar esas dudas y mandarles un mensaje de tranquilidad. Lo voy a dar todo y voy a demostrar el nivel que creo que nunca he perdido. Ya me encargar√© yo de disipar esas dudas", continu√≥.

Por √ļltimo, Isco desvel√≥ una curiosa an√©cdota con uno de sus hijos. "Mi hijo mediano va cantando el himno por la casa a todo volumen. Se lo cantaba para dormir porque era muy pegadizo, pero no hab√≠a forma. Ahora lo cantar√° para animarme", finaliz√≥.