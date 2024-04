Isidre Esteve: "La decisión de correr el Dakar marcó mi vida y la sigue marcando"

El piloto Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) confiesa que la decisión de correr su primer Dakar "marcó y sigue marcando" su vida porque competir en carreras "ayuda a la normalidad" de su día a día, al mismo tiempo que tiene claro que sigue corriendo porque el automovilismo es "un ejemplo" en inclusión y augura un cambio generacional en los favoritos para la exigente carrera ahora basada en Arabia Saudí.

"El Dakar fue una decisión que ha marcado mi vida, que la continúa marcando y que, sobre todo, a nivel deportivo, a raíz de mi accidente, me ha ayudado muchísimo a poder continuar compitiendo. Continuar en las carreras ayuda a la normalidad de mi día a día", afirmó Esteve, de 51 años, en una entrevista a Europa Press.

El piloto de Lérida ha disputado 19 ediciones del Dakar, 10 en moto y, a partir de la lesión medular que sufrió en una carrera en 2007 en una prueba del Campeonato de España, otras 9 en coche. Sobre dos ruedas, el de Oliana sumó dos cuartas posiciones como mejores resultados; en coche, terminó 21º en 2018 y 2019, siempre muy cerca del 'Top 20'.

Y rozando la veintena de participaciones en el 'raid' más exigente del mundo, Esteve insistió en que decantarse por correr el primero en 1998 "fue una oportunidad y una decisión muy acertada". "El Dakar ha aportado mucho a mi vida y continúa aportando. Para mí, es como en la vida, que hay momentos que tomas decisiones que marcan tu trayectoria, tanto a nivel deportivo como a nivel personal", explicó.

También es importante para que el catalán siga en la carrera cómo esta se vuelca con la inclusión, después de su grave accidente el 24 de marzo de 2007. Entonces, durante el Rally de Almería, se fracturó las vértebras T7 y T8, quedando parapléjico y en silla de ruedas. Aunque esto no afectó a su motivación y pasión por el motor y la competición. No tardó ni dos años en volver al Dakar, en la edición de 2009, domando un Sangyong Kyron.

"El mundo del automovilismo es un ejemplo. En el Dakar, personas con discapacidad y sin discapacidad afrontamos cada día los mismos retos, con las mismas dificultades, sin ningún tipo de bonificación debido a mi discapacidad. Y esto es genial. Es por esto también que continúo corriendo. Con todo el respeto a otros deportes que no pueden ser inclusivos, porque a nivel reglamento es muy difícil. Me considero un afortunado por estar en un deporte con una inclusión tan clara", dijo.

"necesito 10 días para recuperarme después de un rally"

Esteve comenzó en el Rally Raid de Portugal la preparación del Rally Dakar 2025, y culminó el exigente examen en Grândola con un meritorio noveno puesto. "Nosotros sabíamos que para mi condición era muy difícil, porque es un rally cien por cien de pilotaje, con pistas muy estrechas, mucho barro, agua. Entonces, me cuesta más controlar todo, aunque no quiero que sea una excusa. Pero es la realidad, cuanto más se mueve el coche, más trabajo tengo", analizó.

"Me costó bastante entrar en carrera. Cuando hice la primera etapa, vi que para ir rápido se tenían que asumir muchos riesgos, los árboles estaban muy cerca, la pista deslizaba mucho. Cuando esto es en desierto abierto, estamos más acostumbrados a ver lo que nos vamos a encontrar, pero cuando es pistas tipo Portugal hay muchas sorpresas. Al principio fui muy precavido, y no fue hasta el tercer día cuando conduje como quería, a partir de ahí la carrera fue más relajada, sin tanta tensión", agregó.

Además, el Rally de Portugal es "importante" porque "es una carrera distinta". "Esta conducción no la hay en Marruecos. El tema de tener que conducir fino en el barro, agresivo en ciertos puntos. Técnicamente, es más complicado. Un día en Arabia seguro cae una pista de barro y llueve, entonces, todo lo que hemos practicado en Portugal es bueno", avanzó Esteve, que agradeció el apoyo de la afición presente en la carrera.

"En Portugal siempre ha habido mucha gente, pero me sorprendió, muy positivamente, ver tanta afición en España. Estaba inundado de gente, las pistas estaban inundadas de gente. Y para nosotros, cuando hay tanta gente en la pista, es más motivador correr, porque sientes que no estás solo, sientes los gritos de la gente en cada curva. Saben tu nombre, y hasta parece que oigas tu nombre. Tú los ves ahí y dices 'toda esta gente está aquí para seguirnos', es algo enriquecedor y motivador", valoró.

Aunque, con afición o no, sigue sintiendo tensión, que "no baja hasta el final del rally". "Una vez que estoy en carrera puedo estar 7-8 horas en carrera, dormir poco y estoy siempre bien. El bajón me viene cuando termino el rally, estoy 10 días para recuperarme, es la tensión de la propia carrera que nos hace estar siempre muy atentos", relató sobre cómo afronta la recuperación personal después de la competición.

"la generación ganadora del dakar va a cambiar"

La de Grândola, a poco más de una hora de Lisboa, fue la primera carrera de la preparación para el Dakar 2025, y será la última con el coche con el motor V8. "A finales de mayo, vamos a tener la nueva unidad de Toyota Hilux con el V6 T1+", reveló el piloto catalán, que realizará un test en Francia "de pista dura con piedra, muy parecido a Marruecos" y otros en julio y septiembre "para poner a punto temas de los mandos".

Y quizá a partir de 2025 comience un cambio generacional de ganadores que Esteve ya augura. "Esto va a cambiar, son tres o cuatro ahora --Sainz, Loeb y Al Attiyah--, pero ahora sube una generación de gente joven que, si tienen programa deportivo, van a llegar. Ahí están Lucas Moraes o Seth Quintero, la apuesta que ha hecho Toyota. Van a llegar, no tengamos ninguna duda, porque los cambios generacionales llegan", advirtió.

Finalmente, Esteve puso de relieve la apuesta de Repsol por los combustibles renovables, que él mismo monta en su Toyota Hilux. "El cambio energético en la movilidad es una realidad. Que una empresa española como Repsol crea que la competición es el mejor banco de pruebas para el desarrollo de estas nuevas energías es impresionante. Repsol apuesta y apuesta fuerte, con Toyota, en rallys. Es un orgullo enorme formar parte del desarrollo de este nuevo combustible renovable", zanjó.