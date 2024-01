El piloto de rallys Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) asegura que en este Rally Dakar 2024 que empieza este viernes en Arabia Saudí tiene "todo lo anhelado" en cuanto a coche, material y experiencia y que, con la ilusión que todavía tiene pese a sus 18 Dakares, afronta la cita con la intención de "disfrutar" y de "ser competitivo", con el objetivo de estar en el Top 20 en la meta de Yanbu.

"No sé hasta dónde podemos llegar. Lo que sí sé es que ha llegado un momento en el Dakar que tenemos material de primera línea, que tenemos un equipo maravilloso, que tenemos apoyo y que tenemos todo lo necesario para poder dar el máximo. No es que estemos en un momento que todavía perseguimos tener aquello que anhelamos. No, tenemos todo lo que anhelábamos. Vamos a disfrutar de esta carrera y a ser competitivos", aseguró en una entrevista a Europa Press antes de partir hacia Arabia Saudí.

Isidre Esteve, que el año pasado fue 34º en la general (24º en la categoría T1) pero rozó un mejor resultado --pagó caro un fallo mecánico en la etapa 11--, aseguró estar "muy contento" con su día a día y con el entorno de trabajo en Toyota. "Tengo la oportunidad de continuar en este mundo tan maravilloso que es el mundo de la competición, rodeado de gente que siente que nos quiere, ¿sabes? Esto es maravilloso", reconoció.

Siempre positivo, asegura que no se plantea vivir ningún infierno en el futuro, y se centra en un presente que le brinda todo lo necesario para disfrutar. "No me planteo cual es mi peor pesadilla ni por un momento, ¿no? A ver, en esta vida no hay nada ni nadie que sea imprescindible. Estamos en una vida en la que todo está en continuo movimiento, por lo tanto cualquier noticia que tenga que llegar en el futuro, si tiene que llegar, que llegue y la afrontaremos", apuntó.

"Pero actualmente tenemos el mejor proyecto, con las mejores personas, con las mejores marcas, que nos brinda tener las oportunidades que tenemos. Tenemos más experiencia que el año pasado, el coche está más puesto a punto para mí y mis condiciones y está más trabajado con mi gente", celebró, sobre el Toyota Hilux T1+.

"Somos más capaces de sacar más partido al coche. Esto es importante porque al final estamos hablando de pequeños detalles, pequeños detalles que nos dan más confianza y poder solucionar esos pequeños detalles y tener un coche que somos capaces de sacarle más rendimiento", ahondó.

Además, Isidre Esteve aseguró que con Txema Villalobos ("el mejor copiloto") son todavía "más rápidos" que el año pasado. "Somos conscientes de que todo el mundo mejora y nosotros somos uno más de los que mejora. Esto nos tiene que permitir ser más competitivos. Vamos a ver cuánto de competitivos son el resto. Sabemos perfectamente cuáles son nuestros rivales y qué nivel hay en la categoría", aseguró.

"Hay 20 pilotos rapidísimos, más rápidos que nosotros, pero esto es una carrera de resistencia, vamos a ver quién llega al final y en qué condiciones llegamos al final. Somos conscientes de nuestro ritmo y estamos contentos de nuestro ritmo. Estuvimos en el rally de Marruecos y estaban casi todos los buenos, faltaban los pilotos sudafricanos y algún piloto americano, pero estaban casi todos. Sabemos perfectamente qué ritmo hay en la carrera", argumentó.

Con todo ello, se marca de nuevo un objetivo realista de hacer Top 20 y, siendo más ambicioso, estar cerca del Top 10 final. "Creo que tenemos nivel y coche para estar dentro de los 20 primeros y a final de carrera más cerca del 10 que del 20. Porque creo que va a ser un Dakar donde va a correr mucho todo el mundo, lo vimos en Marruecos, va a correr mucho todo el mundo", avisó.

"Pero hay que encontrar el equilibrio, porque por esto es una carrera de 15 días, que es una carrera de resistencia y sabemos que ahora hay opciones de hacer resultados parciales muy buenos, pero hay que encontrar el equilibrio porque hay que hacer un resultado bueno cada día", aportó.

Para el piloto catalán, la estrategia será ser consistente e ir de menos a más, sin buscar un gran resultado parcial dejando de lado la general. "A nosotros no nos sirve abandonar un día y estar dos días parado y volver al cuarto. Aunque esto te permita resultados parciales bonitos. Sabemos que lo importante es el cúmulo de resultados de esos 15 días. Así que estamos convencidos de saber qué ritmo debemos llevar para poder estar ahí al final", apuntó.

"La presión la ponemos nosotros. Sabemos perfectamente de qué material disponemos, quiénes son nuestros compañeros de viaje, qué se espera. Se espera que seamos competitivos, se espera que demos el máximo, se espera que seamos ambiciosos y lo somos, somos todo esto", manifestó sobre qué espera de él Toyota, que le brinda un coche de categoría 'top'.

Más allá, cree que el Rally Dakar "cada vez es distinto" y que evoluciona sin parar. "Hay una nueva generación de pilotos jóvenes que llega. El ritmo va a ser muy rápido desde el principio. Van a pasar muchísimas cosas, porque cuando se incrementa el ritmo de delante todavía pasan más cosas, entonces vamos a verlo", se preguntó.

"La experiencia te sirve para poder realizar un buen planteamiento de carrera, es decir, dónde quiero estar en cada momento y ser conscientes de que esto es largo y difícil. Paso a paso", se sinceró el de Oliana (Lleida), de 51 años y con la ilusión de 'rookie' pese a haber disputado, entre motos y coches, un total de 18 Rally Dakar.