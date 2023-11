El piloto español de rallys Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) aseguró que afronta el Rally Dakar 2024, que arranca el 5 de enero en Al-Ula (Arabia Saudí) con muchas ganas y con un Toyota Hilux T1+ de Toyota Gazoo Racing "más completo y preparado" que le permitirá, con más velocidad en carrera que nunca, poder "competir y disfrutar más" en busca del 'Top 20', su primer objetivo.

"Tenemos un coche más puesto a punto que nunca, se vio en la Baja Aragón donde corrimos más que nunca y en Marruecos a excepción del primer día. Es un coche más preparado que nos debe permitir competir y disfrutar más", aseguró Esteve en la presentación de este nuevo proyecto, en el Espai 88 de Barcelona.

"A veces cuesta ver y analizar si das pasos adelante o no, pero somos conscientes de que hay una gran competencia y que todos mejoran. Avanzar cuesta mucho. Pero estamos delante y somos competitivos y estamos contentos con ello", añadió.

Isidre Esteve, en su 19ª participación en el Rally Dakar, confía en estar entre los mejores sabiendo que esta edición será de las más duras en la historia de la prueba. "Este año hay una nueva denominación de las categorías. Estamos en la 'Ultimate', con unos 62 coches de mecánica muy similar. Hace años había 7 pilotos que iban rápido, ahora son 40 y de estos hay unos 10 que van muy, muy rápidos. Hay un momento en que, si vas el 18º y pinchas, Txema tarda menos de 2 minutos, y en cambio bajas a la posición 35. Esto antes no pasaba y este es el nivel actual del Dakar", apuntó.

Esteve, en este sentido, también ha subido el listón para estar listo para el reto. "Esta nueva edición del Dakar ha levantado mucha expectación y nos gusta. Estamos listos para el reto, claro que sí. Sin ninguna duda. El Dakar ha cambiado mucho, queríamos disponer de un coche que nos permitiera tener las mismas condiciones y oportunidades que el resto, y con el Toyota lo tenemos", celebró.

"Hay que disponer de un buen material para ser competitivo porque el Dakar actual es muy exigente, no tiene nada que ver con el Dakar de hace años en África. Antes había kilometraje pero no gran dificultad. Ahora hay una dificultad enorme y sin material de primera línea no puedes competir", añadió.

De ahí que esté contento por ir con plenas garantías técnicas a esta edición. "Sabemos que iremos al Dakar 2024 siendo competitivos, y sabiendo que siempre pasan mil cosas. Contentos de estar aquí, con este nivel técnico", celebró.

El año pasado, 34º en la general total, sufrió un duro revés a dos etapas del final. "Tuvimos un problema con las dunas, queríamos estar en el 'Top 20' y más cerca del 'Top 10', pero a dos días, en el 'Empty Quarter', se nos paró el coche encima de una duna y el motor no arrancaba por un problema eléctrico. Pero por suerte tenemos a Txema, que me dijo 'tranquilo'. Desmontó el motor, hizo alguna maravilla y al cabo de 3 horas arrancamos. Esperamos que no nos pasen cosas de estas y que seamos competitivos este año", manifestó el piloto ilerdense sobre su 'copi', Txema 'MacGyver' Villalobos.

Del Dakar 2024 espera mucha más dificultad. "El Dakar son 15 días y son muy exigentes y en esta edición todavía más. El tema es que seamos capaces de solucionar rápido los problemas y perder el menor tiempo posible, porque es imposible tener un Dakar perfecto sin problemas. Se trata de perder poco tiempo, encontrar soluciones y ser consciente de que a ti te pueden suceder cosas pero que a los demás también. Estás en medio del desierto, no sabes qué pasa, pero hay que encontrar la serenidad para salir de ahí y pensar en salir al día siguiente y a recuperar tiempo, que al resto también le pasan cosas", valoró.

En cuanto a que Barcelona sea el puerto de salida hacia Arabia Saudí, y donde se pasan las inspecciones técnicas, lo celebró. "Es algo nuevo ir con el coche de carreras por Barcelona. En 2005, cuando el Rally salió de Barcelona, iba en moto. Lo mejor es estar cerca de la gente que te sigue, que podrá ver a los vehículos del Dakar. Que las especificaciones técnicas se pasen aquí y el embarque sea en Barcelona es maravilloso", manifestó.

Al lado de Isidre Esteve estará su fiel copiloto Txema Villalobos, a quien en la presentación apodaron como 'MacGyver' (en referencia a la serie televisiva) por sus dotes como mecánico. "Tengo mucha confianza en el coche, que va muy bien. Lo he montado hace poco y sé por dónde puede fallar. Si pasa algo, lo arreglaré como sea", apuntó Villalobos, artífice de ese milagro de la pasada edición.

"Cuando sucede algo como lo del año pasado, pues así es la vida y así son las carreras. No hay ninguna intención de que esto suceda, pero sucede. De la experiencia aprende la gente. Para que tengamos este coche, hay mucha gente que no conocemos que trabaja para que este coche sea el mejor del mundo. Y le van a pasar cosas, seguro. Pero fruto de la experiencia del año pasado, este año cambiaremos más cosas y más piezas. Puede que salga más caro", le añadió Esteve.

Por otra parte, Esteve seguirá usando en su Toyota Hilux T1+ carburante y lubricante renovable de Repsol. "No hemos parado de trabajar en el desarrollo del nuevo combustible renovable de Repsol. Estamos muy contentos, tanto nosotros como nuestros ingenieros de Toyota, porque nos ofrece un rendimiento excepcional. Además, para nosotros utilizar un combustible renovable es una responsabilidad para contribuir a reducir las emisiones, un compromiso de todos que nos enorgullece", aseguró el de Oliana, que tendrá en su coche un combustible 70 por ciento renovable.

El Dakar 2024 será la 46ª edición de la carrera, la quinta celebrada en Arabia Saudí. Los participantes embarcarán sus vehículos en el puerto de Barcelona entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, y la prueba arrancará el 5 de enero desde Al-Ula, escenario de la etapa prólogo y de la salida de la primera de las doce etapas de competición. Después de casi 5.000 kilómetros cronometrados y alrededor de 8.000 kilómetros en total, el Dakar finalizará el 19 de enero en Yanbu, a orillas del mar Rojo.