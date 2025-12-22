ISIS publica video atacando al líder Ahmad Sharaa, lo llama "traidor"

En el video, atribuido a ISIS pero visto con cautela por los analistas en cuanto a su origen real y su cronología, el grupo utiliza referencias religiosas e históricas para deslegitimar a Sharaa, asociándolo con figuras simbólicas de la tradición islámica vinculadas a la traición y acusándolo de haber "traicionado al país" a cambio de poder.

La publicación del video se produce pocos días después de los ataques aéreos estadounidenses en Siria, llevados a cabo en represalia por el ataque del 13 de diciembre en la región de Palmira, reivindicado por ISIS, en el que murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense.

Washington atribuyó la acción al grupo yihadista, si bien indicó que el ataque fue en realidad perpetrado por un miembro de las fuerzas de seguridad sirias, calificando los ataques como una respuesta dirigida contra la infraestructura de ISIS.

El video de ISIS incluye imágenes de operaciones de las fuerzas de seguridad sirias bajo el mando de Sharaa contra una instalación utilizada por yihadistas extranjeros en el noroeste de Siria, en la región de Idlib, presentadas como evidencia de la supuesta "colusión" de la nueva potencia con actores extranjeros, según la narrativa del grupo.

El montaje también incluye imágenes del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en los Altos del Golán y el Monte Hermón, junto con imágenes de incursiones israelíes contra objetivos militares y de seguridad en Damasco. (ANSA).