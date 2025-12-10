Islandia boicoteará Eurovisión 2026 debido a la participación de Israel

Islandia también boicoteará la edición 2026 del festival de Eurovisión, debido a que Israel fue autorizado a participar, anunció este miércoles la televisión pública RÚV, una decisión similar a la adoptada por España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.

"Ríkisútvarpið (RÚV) decidió no participar en el Concurso Eurovisión de la canción, que tendrá lugar el año que viene en Viena, Austria", indicó la cadena en un comunicado.

A principios de diciembre, una mayoría de los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión consideraron que no era necesario votar sobre la participación de Israel a través de su canal público KAN.

La decisión llevó a los operadores de televisión español, neerlandés, irlandés y esloveno a boicotear el certamen, en medio de acusaciones de irregularidades en las últimas ediciones y como protesta a la intervención israelí en la Franja de Gaza.

"El consejo de administración de RÚV también había pedido a la UER que excluyera a KAN del concurso", explicó el difusor islandés en un comunicado.

"Habida cuenta del debate público en el país y de las reacciones a la decisión que la UER tomó la semana pasada, está claro que no prevalecerán ni la alegría ni la paz" en esas condiciones, consideró la cadena pública.

cbw/ef/thm/jvb/mb