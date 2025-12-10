Islandia boicoteará Eurovisión 2026 en protesta por la participación de Israel

COPENHAGUE, 10 dic (Reuters) - Islandia no participará en el Festival de Eurovisión 2026, anunció el miércoles la radiotelevisión pública del país, RUV, después de que la semana pasada el organizador, la Unión Europea de Radiodifusión, autorizó la participación de Israel.

La decisión de permitir a Israel participar en la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará en Viena en mayo, ya había provocado que España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia se retiraran en señal de protesta, por la conducta de Israel en la guerra de Gaza.

"Del debate público en este país y de la reacción a la decisión de la UER de la semana pasada se desprende claramente que no habrá ni alegría ni paz respecto a la participación de RUV", dijo en un comunicado el director general de la cadena, Stefan Eiriksson.

Islandia estaba entre los países que habían solicitado la semana pasada una votación sobre la participación de Israel. Pero la Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidió no convocarla, argumentando que en su lugar había aprobado nuevas normas destinadas a disuadir a los Gobiernos de influir en el concurso.

Islandia nunca ha ganado el concurso, pero quedó segunda en 1999 y 2009. El Festival de Eurovisión se remonta a 1956 y llega a unos 160 millones de telespectadores, según la UER. (Reporte de Jacob Gronholt-Pedersen en Copenhague y Essi Lehto en Helsinki, edición en español de Javier López de Lérida)