Islandia celebrará un referéndum sobre la UE "en los próximos meses": primer ministra

VARSOVIA, 25 feb (Reuters) - Islandia celebrará un referéndum "en los próximos meses" sobre la reanudación de las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea, anunció el miércoles la primera ministra Kristrun Frostadottir durante una visita a Polonia.

Reikiavik abandonó las negociaciones para adherirse a la UE en 2013, tras cuatro años de conversaciones, pero el aumento del costo de vida y la guerra en Ucrania han contribuido a reavivar el interés del país insular por unirse al bloque, según las encuestas de opinión.

Las repetidas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexionar Groenlandia, situada entre Islandia y Estados Unidos, también han hecho que la adhesión a la UE sea más urgente para Islandia, que tiene casi 400.000 habitantes.

"En los próximos meses vamos a celebrar un referéndum sobre la apertura de las negociaciones, las negociaciones de adhesión para que Islandia se incorpore posiblemente a la UE", declaró Frostadottir en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco, Donald Tusk.

El Gobierno de centroizquierda de Islandia, que llegó al poder tras unas elecciones anticipadas en 2024, había prometido celebrar un referéndum a más tardar el año que viene sobre la reanudación de las conversaciones con la UE.

Frostadottir afirmó que la reanudación de las negociaciones tenía como objetivo "abrir una oportunidad" para Islandia y buscar una mejor integración del país en Europa.

Islandia ya forma parte del mercado único de la UE, del espacio Schengen de libre circulación y de la Asociación Europea de Libre Comercio. También es miembro de la OTAN. (Reporte de Essi Lehto, Barbara Erling y Louise Rasmussen, editado en español por Lucila Sigal)