Islandia: La Nochebuena más calurosa de la historia: 19,8 grados

Esto se informó en su portal, Ruv, el servicio nacional de radiodifusión islandés.

En Seyðisfjörður, un pequeño pueblo del este de Islandia, la temperatura alcanzó un récord de 19,8 grados Celsius entre el 24 y el 25 de diciembre.

Las temperaturas medias de diciembre en Islandia suelen oscilar entre -1 y 4 grados Celsius.

Durante el mismo período, Bakkagerði registró 19,7 grados Celsius. El récord nacional anterior para diciembre fue de 19,7 grados Celsius, registrado el 2 de diciembre de 2019 en Þórðarstaðir.

Según el meteorólogo Birgir Örn Höskuldsson, del Servicio Meteorológico de Islandia, las condiciones récord se crearon debido a la circulación de aire muy cálido sobre Islandia, combinada con fuertes vientos.

"Cuando el aire es cálido y soplan fuertes vientos sobre la tierra, se puede formar un viento foehn cerca de las montañas, lo que calienta aún más el aire a sotavento. Estas son condiciones típicas en las que se establecen récords de temperatura mensuales", explicó.

Pero las temperaturas suaves pronto serán cosa del pasado: la Oficina Meteorológica emitió esta tarde un aviso meteorológico amarillo para la parte sureste de la isla y los fiordos orientales para la Nochevieja: se esperan viento y tormentas eléctricas. (ANSA).