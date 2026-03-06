Islandia planea celebrar un referéndum en agosto sobre las negociaciones con la ue, según ruv

COPENHAGUE, 6 mar (Reuters) -

El Gobierno de Islandia ‌propuso el ‌viernes ⁠celebrar un referéndum el 29 de agosto sobre ​la reanudación ⁠de ⁠las negociaciones para unirse a la ​Unión Europea, según informó ‌la cadena pública RUV, citando ​a la ​ministra de Asuntos Exteriores, Katrin Gunnarsdottir.

Reikiavik abandonó en 2013 las negociaciones para entrar en la UE tras cuatro ​años de conversaciones, pero el ⁠aumento del coste de la vida y ‌la guerra en Ucrania en los últimos años han reavivado el interés insular por unirse al bloque, según muestran las encuestas.

Las repetidas amenazas ‌del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠de anexionar Groenlandia, situada ‌entre Islandia y EEUU, también ⁠hicieron que la ⁠cuestión de la adhesión a la UE fuera más apremiante para este país del Atlántico Norte, ‌donde viven casi ​400.000 personas. (Información de Louise Rasmussen y Anna Ringstrom; edición de Terje Solsvik; editado ‌en español por Patrycja Dobrowolska)