Islas Feroe sorprende a República Checa y mantiene vivas sus esperanzas de ir al Mundial

Las pequeñas Islas Feroe dieron un gran paso hacia su primera Copa del Mundo el domingo con una sorprendente victoria por 2-1 contra la República Checa.

Clasificada en el puesto 136 por la FIFA, la nación con una población de menos de 55.000 habitantes pelea por uno de los puestos a los playoffs del torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Las Islas Feroe, ubicadas a medio camino entre Escocia e Islandia, tienen una superficie terrestre de solo 1400 kilómetros cuadradas. Durante mucho tiempo ha sido un pez pequeño en el fútbol europeo y en su punto más bajo estuvo clasificada en el puesto 198.

Pero una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de clasificación la ha visto subir al tercer lugar en el Grupo L. La victoria contra los checos, que ocupan el segundo lugar, significa que solo un punto separa a los equipos en la probable carrera por ser subcampeón del grupo y asegurar un lugar en los playoffs.

El suplente Martin Agnarsson anotó a los 18 minutos no solo para asestar un golpe a los checos que buscan clasificar directamente como líderes del grupo, sino también para poner grandes dudas sobre la posición de subcampeón con un juego restante para ambos equipos.

Hanus Sorensen había puesto a las Islas Feroe por delante al 67 en Torsvollur, un estadio con una capacidad de poco más de 6000 personas en la capital Torshavn. Adam Karabec había igualado al 78.

Croacia lidera el grupo por diferencia de goles antes de enfrentar más tarde a Gibraltar. Con dos partidos menos que la República Checa y las Islas Feroe, es el gran favorito para ganar el grupo.

Depay vuelve a brillar para Países Bajos

Países Bajos continúa liderando el camino en el Grupo G después de golear 4-0 a Finlandia en Ámsterdam.

Memphis Depay anotó con un penal para llegar a 54 anotaciones, extendiendo el récord para su país. El exdelantero del Manchester United ha marcado siete goles en seis partidos de clasificación durante esta campaña.

Donyell Malen, Virgil van Dijk y Cody Gakpo también anotaron para los holandeses, que lideran el grupo con 16 puntos y dos partidos restantes.

Escocia consiguió su tercera victoria en el Grupo C al vencer 2-1 a Bielorrusia.

Goles de Che Adams y Scott McTominay pusieron a Escocia en control en Hampden Park, con Gleb Kuchko descontando en el tiempo de descuento para Bielorrusia.

Escocia lidera el grupo antes del partido en casa de Dinamarca contra Grecia.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes