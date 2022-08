Ismael Cruz Córdova:"Los Anillos de Poder es para quienes soñaban con ver personas de color en la Tierra Media"

Morfydd Clark, la nueva Galadriel: "La diversidad puede enfadar a alguna gente, pero hemos hecho lo correcto"

MADRID, 31 Ago. 2022 (Europa Press) -

Amazon Prime Video estrena este viernes 2 de septiembre El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder, serie basada en el legendario universo fantástico creado por J.R.R. Tolkien. La ficción, ambientada miles de años antes de las películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit, reimagina el mundo creado por el escritor y lo adapta a los nuevos tiempos apostando por la diversidad.

Antes de su lanzamiento, los primeros adelantos de la producción generaron polémica, y es que la diversidad racial no convenció a cierto sector del público que cargaron duramente contra la serie al presentar un elfo o una princesa enana no caucásicos. "Una de las razones por las que luché por este papel es porque creo que merecemos ser representados", afirma Ismael Cruz Córdova, quien encarna a Arondir, en una entrevista concedida a Europa Press.

El intérprete se ha convertido en el primer elfo negro de la saga y está más que orgulloso de esta representación en pantalla. "Ahora estamos aquí para que la nueva generación no pueda decir que no había personas de color en la Tierra Media. Ese capítulo se ha cerrado. Estamos haciendo esto para la gente que soñaba con nosotros, como nosotros soñábamos con ver a personas como nosotros, así que esta serie es una carta de amor para ellos", agrega.

"Algo que ha enfadado mucho a la gente es la diversidad en nuestro elenco pero, si te fijas en la alegría que ha supuesto para otras personas, creo que hemos hecho lo correcto", explica Morfydd Clark, quien se mete en la piel de la versión joven de Galadriel, el personaje que encarnó Cate Blanchett en las seis películas dirigidas por Peter Jackson.

En este sentido, la actriz Nazanin Boniadi hace hincapié en la naturalidad con que la ficción ha integrado la diversidad en su trama. "Diversidad no es sinónimo de incluir a ninguna minoría por compromiso. No hay 'tokenización' en esta serie. Todos han sido elegidos perfectamente por sus papeles", matiza. "Además, si tienes una comunidad de diferentes culturas, como elfos, enanos, númenóreanos y humanos, todos juntos uniéndose para superar un obstáculo, no hay mejor manera de representar eso", añade.

Un proyecto muy esperado por los fans

El año 2014 marcó el final de la trilogía de El Hobbit con El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos, dirigida por Peter Jackson. Tras ocho años, El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder es un estreno muy esperado por los fans de Tolkien. "Habrá algunas diferencias entre los personajes que son canon y los que no, pero, personalmente, no siento presión. Todos hemos trabajado tan duro que el resultado habla por sí solo", opina Sara Zwangobani, que encarna Marigold Brandyfoot, una de los pelososos, los nuevos hobbits, en la ficción. "Estoy emocionado de que haya tanta expectación. No siempre haces algo que la gente realmente está esperando ansiosa para ver", añade Dylan Smith, quien da vida a Largo Brandyfoot.

"Inconscientemente he comparado la serie con las películas. Terminé leyendo mucho del material original, pero las películas de Peter Jackson fueron una parte importante de mi vocabulario", admite el intérprete. "Que haya altas expectativas significa que a la gente le importa", dice Charlie Vickers, encargado de dar vida a Halbrand.

Con el respaldo de los herederos de tolkien

Patrick McKay y John D. Payne son los creadores de El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder, que también ha contado con el apoyo de los herederos de Tolkien en su desarrollo. "Nuestro trabajo era descubrir qué había debajo del iceberg de Tolkien y completarlo. Hemos contado con expertos en Tolkien y su familia, con su nieto como representante. Estaban en la sala de guionistas mientras escribíamos la historia para asegurarse de que, mientras conectábamos los puntos y tratábamos de expandir lo que solo eran pistas, lo hacíamos de una manera que se sentía como la Tierra Media", cuentan.

"El propio Tolkien, cuando creaba la Tierra Media, sentía que era como excavar o descubrir algo que ya existía, así que hemos intentado hacerlo igual, pensando que es un lugar real y que somos aventureros viajando a la Tierra Media y descubriéndola, al mismo que conectamos esos elementos que dejó Tolkien", agregan los creadores.

El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder es, hasta la fecha, la serie de televisión más cara de la historia, con un presupuesto que ronda los 460 millones de dólares para su primera temporada. "Si la gente cree que esta serie difumina las fronteras entre el cine y la televisión, estaremos muy contentos. Sin duda, ese era el objetivo desde el primer momento, hacer algo nuevo", relatan McKay y Payne, que se deshacen en elogios hacia el español J.A. Bayona, director de la producción.

"Tiene una gran visión cinematográfica y ha aportado un gran alcance y belleza", comentan en relación al cineasta responsable de 'Lo imposible', 'Un monstruo viene a verme' o 'Jurassic World: El reino caído'. "Nuestro trabajo es poner el máximo dinero en la pantalla. Trabajamos muy duro por hacer algo bonito que se sienta como la Tierra Media", subraya la productora ejecutiva Lindsey Weber.

Además de los mencionados actores, completan el elenco principal Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Maxim Baldry, Robert Aramayo, Owain Arthur, Ian Blackburn, Sophia Nomvete, Tyroe Muhafidin, Tom Budge, Lenny Henry, Ema Horvath, Daniel Weyman y Megan Richards, entre otros actores. El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder llega a Amazon Prime Video el 2 de septiembre con sus dos primeros episodios.