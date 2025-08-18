Ismael “El Mayo” Zambada se declarará culpable por cargos de narcotráfico en EEUU: documentos

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 18 ago (Reuters) - Ismael "El Mayo" Zambada, señalado de ser cofundador del cártel de Sinaloa, se declararía culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos, mostraron el lunes registros judiciales.

Zambada tiene previsto comparecer ante el tribunal federal de Brooklyn el 25 de agosto para una audiencia de cambio de declaración ante el juez federal de distrito Brian Cogan.

Zambada, septuagenario, se había declarado inocente de los cargos que se le imputaban por liderar durante décadas el cártel de Sinaloa junto a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La posibilidad de que Zambada cambie su declaración se produjo después de que el Departamento de Justicia dijera la semana pasada que no pediría la pena de muerte para él ni para Rafael Caro Quintero, otro presunto líder narco mexicano que se enfrenta a cargos en Estados Unidos.

Guzmán cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Colorado.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Zambada fue detenido en julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo" Guzmán, después de que el avión en el que viajaban aterrizara en una pequeña pista de Nuevo México.

Pérez ha dicho que Guzmán López secuestró a Zambada, lo que el abogado de la familia Guzmán ha negado.

Guzmán López se ha declarado no culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan en Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses han dicho que no pedirán la pena de muerte para él si es declarado culpable.

México envió la semana pasada a Estados Unidos a más de dos decenas de presuntos miembros de cárteles, en un contexto de creciente presión del presidente Donald Trump para desmantelar las poderosas organizaciones narcotraficantes de su vecino del sur.

México ha dicho que recibió garantías del Departamento de Justicia de que no pediría la pena de muerte para ellos. (Reporte de Luc Cohen en Nueva York; Editado en español por Javier Leira)