ispace-EUROPE anuncia la finalización del primer microrrover lunar diseñado, fabricado y ensamblado en Europa

Ispace europe s.a. (ispace-europe), la filial de luxemburgo de ispace, inc. (ispace) ( tokyo: 9348 ) ha anunciado hoy que el modelo de vuelo de su microrrover lunar diseñado, fabricado y ensamblado en europa ha finalizado y se está preparando para su entrega a japón para su integración en el módulo de aterrizaje lunar hakuto-r mission 2 resilience.

El anuncio ha sido realizado hoy por Julien Lamamy, consejero delegado de ispace-Europe, en una rueda de prensa celebrada en Luxemburgo, a la que han asistido Lex Delles, el ministro de Luxemburgo de Economía, PYME, energía y turismo; Tadahiro Matsubara, embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en Luxemburgo; Mathias Link, director general adjunto de la Agencia Espacial de Luxemburgo; y Atsushi Saiki, director de operaciones de ispace, inc.

Un rover TENACIOUS de fabricación europea

El microrrover lunar ha sido diseñado, fabricado y ensamblado con la cofinanciación de la Agencia Espacial de Luxemburgo a través de un contrato de la Agencia Espacial Europea con el programa espacial nacional de Luxemburgo, LuxIMPULSE.

El microrrover lunar, destinado a descender a la superficie lunar desde el módulo de aterrizaje RESILIENCE y explorar la zona circundante, se llama TENACIOUS. El nombre representa tanto las características humanas de su pequeña estatura, pero implacable iniciativa, como al equipo de ispace-EUROPE que lo ha estado desarrollando basándose en la experiencia de ispace en el diseño y fabricación de rovers.

El Ministro de Economía, PYME, energía y turismo de Luxemburgo, Lex Delles, ha comentado: «Nuestra ambición es desarrollar un sector espacial altamente integrado en nuestras industrias terrestres y que abra nuevas oportunidades de mercado, tanto en el espacio como en la Tierra: «Nuestra ambición es desarrollar un sector espacial que esté muy integrado con nuestras industrias en la Tierra y abra nuevas oportunidades de mercado, tanto en el espacio como en la Tierra. Aumentamos continuamente nuestros esfuerzos para establecer colaboraciones fructíferas con empresas del sector, así como con nuestros socios internacionales. E ispace es un ejemplo concreto de esta excelente colaboración. Con este microrrover, el primero desarrollado y ensamblado en Luxemburgo, ispace contribuye a que Luxemburgo se consolide como pionero en la exploración y el uso de los recursos espaciales».

«Estoy encantado de ser testigo de la finalización del primer rover europeo diseñado, fabricado y que realmente irá a la Luna, hoy en Luxemburgo», ha declarado Tadahiro Matsubara, embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en Luxemburgo. «Se trata de un paso importante para el gobierno de Luxemburgo, que promueve activamente la industrialización de los recursos espaciales. Esperamos que el desafío continuo de ispace mejore aún más la relación entre Japón y el Gran Ducado de Luxemburgo».

«ispace fue una de las primeras empresas que se instalaron en Luxemburgo como parte de la iniciativa SpaceResources.lu y la visión de ispace siempre ha estado muy en consonancia con la de Luxemburgo. Queremos felicitar a todo el equipo por este logro y por el trabajo que ha permitido esta fructífera colaboración internacional entre Luxemburgo, Japón y EE.UU.», ha declarado Mathias Link, consejero delegado adjunto de la Agencia Espacial de Luxemburgo.

«Tenacious captura a la perfección el espíritu de este pequeño rover, preparado para alcanzar objetivos pioneros. Es el primer rover lunar construido en Europa y será el primero en transportar a clientes europeos a la superficie de la Luna y recoger recursos espaciales en virtud de la Space Resources Law de Luxemburgo de 2017», ha declarado Julien Lamamy, director general de ispace-EUROPE.

«A medida que crece el interés internacional por la exploración lunar, nos sentimos muy satisfechos de contribuir, a través de nuestra filial europea, al desarrollo de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial de Luxemburgo para el futuro aprovechamiento de los recursos lunares», ha declarado Takeshi Hakamada, fundador y consejero delegado de ispace. «Todos en ispace tenemos la mirada puesta en el éxito mientras preparamos el módulo de aterrizaje RESILIENCE y el rover TENACIOUS para la Misión 2».

TENACIOUS mide 26 cm de alto, 31,5 cm de ancho, 54 cm de largo y pesa aproximadamente 5 kg. Su ligero armazón está fabricado con plásticos reforzados con fibra de carbono (CFRP) capaces de resistir el lanzamiento del cohete y otras vibraciones durante el tránsito hasta la superficie lunar.

El microrrover lunar está equipado con una cámara HD montada en la parte delantera que puede captar imágenes de la superficie lunar. Las ruedas están diseñadas para que el vehículo pueda atravesar el regolito lunar de forma estable. Los comandos y datos se enviarán y recibirán desde el centro de control de la misión a través del módulo de aterrizaje.

HAKUTO-R Mission 2

Está previsto que la misión 2, la segunda misión de exploración lunar de ispace, se lance en un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral (Florida) en invierno de 2024. RESILIENCE enviará equipos comerciales y científicos a la superficie lunar y se espera que contribuya al programa Artemis dirigido por la NASA. Además de la operación de sus cargas comerciales, la misión incluirá TENACIOUS, que se desplegará desde el módulo de aterrizaje lunar y llevará a cabo la exploración de la superficie, incluyendo la recogida de regolito lunar.

En diciembre de 2020, la NASA seleccionó a ispace-EUROPE para obtener regolito de la superficie lunar que será adquirido por la agencia espacial. Una vez en la superficie lunar, los operadores de ispace tienen previsto utilizar una pala para recoger una muestra de regolito lunar y fotografiar la colección con la cámara montada en el rover.

ispace está aprovechando su presencia internacional a través de sus tres unidades de negocio en Japón, EE.UU. y Luxemburgo, para el desarrollo simultáneo de las próximas misiones. La entidad ispace Japan dirige la misión 2. La misión 3, que estrenará el módulo de aterrizaje lunar APEX 1.0, está dirigida por la entidad estadounidense ispace y su lanzamiento está previsto para 2026. La misión 6, que utilizará el módulo de aterrizaje de la serie 3, actualmente en fase de diseño en Japón, tiene previsto su lanzamiento en 2027.

Acerca de ispace, inc. ( https://ispace-inc.com )

ispace, una empresa internacional de exploración lunar con el lema «Expandir nuestro planeta. Expandir nuestro futuro», está especializada en el diseño y la construcción de módulos de aterrizaje lunar y vehículos de exploración. ispace pretende ampliar la dimensión de la vida humana en el espacio y crear un mundo sostenible al proporcionar servicios de transporte de alta frecuencia y bajo coste a la Luna. La empresa tiene entidades comerciales en Japón, Luxemburgo y Estados Unidos, y cuenta con unos 300 empleados en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.ispace-inc.com y síguenos en X: @ispace_inc.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240725849080/es/

