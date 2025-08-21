Israel: 26 países piden abandonar plan para Cisjordania

"Condenamos esta decisión y exigimos su revocación inmediata con la mayor firmeza", afirma la declaración en referencia a los planes para la denominada zona E1, cerca de Jerusalén.

La declaración conjunta fue firmada por los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, junto con la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"La decisión del Comité Superior de Planificación de Israel de aprobar los planes para la construcción de asentamientos en la zona E1, al este de Jerusalén, es inaceptable y viola el derecho internacional. Condenamos esta decisión y exigimos su revocación inmediata con la mayor firmeza", afirma la declaración.

El ministro Smotrich afirma que este plan imposibilitará la solución de dos Estados al dividir cualquier Estado palestino y restringir el acceso palestino a Jerusalén. "Esto no beneficia en absoluto al pueblo israelí. Por el contrario, corre el riesgo de socavar la seguridad y fomentar la violencia y la inestabilidad, alejándonos aún más de la paz", enfatiza el comunicado.

"El gobierno israelí aún tiene la oportunidad de impedir que el plan E1 avance. Lo instamos a retirarlo urgentemente. La acción unilateral del gobierno israelí socava nuestro deseo colectivo de seguridad y prosperidad en Oriente Medio.

El gobierno israelí debe detener la construcción de asentamientos, de conformidad con la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, y eliminar las restricciones a las finanzas de la Autoridad Palestina", concluye.

En otra declaración del mismo grupo de países, que participan en la Coalición por la Libertad de Prensa, se hace un llamamiento al gobierno israelí para que permita a los periodistas y a los medios de comunicación el acceso inmediato a Gaza, instando a todas las partes en el conflicto a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios.

En los últimos días, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, calificó de inaceptables los ataques contra periodistas en Gaza, una muestra del nivel de violencia alcanzado por el conflicto y de la urgencia de poner fin a la muerte de víctimas inocentes.

"El papel de la información es fundamental para visibilizar la devastadora realidad de la guerra y, por ello, es esencial garantizar el acceso seguro a los medios de comunicación, incluso en zonas de conflicto", sostiene el llamamiento.

Italia y sus socios reiteran su condena de los ataques deliberados y todas las formas de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y recuerdan que "el derecho internacional humanitario exige la protección de quienes trabajan para garantizar la libertad de información, incluso durante los conflictos".

Además, reiteran su llamamiento a "una vía que garantice una paz y seguridad duraderas y la implementación de una solución de dos Estados, mediante un alto el fuego, la liberación de rehenes y el acceso humanitario a Gaza".

La Coalición por la Libertad de Prensa se creó en 2019 y es una alianza que actualmente reúne a más de 50 países y organizaciones internacionales que trabajan para apoyar y defender la libertad de prensa y la seguridad de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. (ANSA).