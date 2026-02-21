Israel abre cruce de Rafah por primera vez el sábado para paso de heridos

Los cruces de Kerem Shalom y Awya, donde se realizan las inspecciones de camiones, permanecieron cerrados, lo cual impidió la entrega de ayuda humanitaria a Gaza por segundo día consecutivo, según una fuente de seguridad egipcia.

Esta mañana, palestinos heridos, enfermos y discapacitados de Gaza, así como palestinos procedentes de El Cairo, llegaron al cruce.

Quienes necesitaban tratamiento fueron acompañados por vehículos y personal de la Media Luna Roja a diversos hospitales egipcios.

Se trata del decimoquinto grupo de palestinos en tránsito por Egipto desde la reapertura del cruce, el pasado 2 de febrero.

Como siempre, la Media Luna Roja brindó asistencia y consuelo a los recién llegados, visiblemente angustiados, incluyendo apoyo psicológico para niños y asistencia para la reunificación familiar.

Sobre la base del respeto al ayuno del Ramadán, distribuyen comidas antes del amanecer y después del anochecer, proporcionan ropa de abrigo y productos de higiene personal, y distribuyen kits de repatriación a las personas que regresan a la Franja de Gaza (ANSA).