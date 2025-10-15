Israel abrirá el paso de Ráfah en Gaza y aumentará la entrada de ayuda, según Kan

JERUSALÉN, 15 oct (Reuters) -

Israel permitirá la apertura del paso de Rafah, fronterizo con Egipto, el miércoles y el incremento de la cantidad de ayuda humanitaria que entra al enclave, según informó la cadena pública israelí Kan, después de que Hamas entregara más cadáveres de rehenes.

Pendiente de la aprobación de seguridad israelí, los gazatíes que habían huido del enclave durante la guerra podrán regresar por primera vez y a otros se les permitirá transitar por el paso de Rafah, según Kan.

Unos 600 camiones cargados en su mayoría con alimentos y suministros médicos, así como equipo necesario para reparar infraestructura dañada, tendrán permiso para entrar, dijo Kan. No hubo comentarios inmediatos de responsables israelíes ni palestinos.

Israel había amenazado con mantener cerrado el paso de Rafah el martes, con el argumento de que Hamas no había cumplido con sus obligaciones del acuerdo de alto el fuego en Gaza ni con la entrega de los rehenes fallecidos que retenía.

Unas horas más tarde, Hamas entregó cuatro ataúdes a Israel a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por el momento se han identificado a tres de ellos como rehenes israelíes, pero había dudas acerca del cuarto cadáver, según medios israelíes. (Información de Yomna Ehab y Maayan Lubell; edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)