Israel: acuerdo para el comité de gobernanza palestino de Gaza

"Esperamos que, tras este acuerdo, el comité se anuncie pronto (...) y se despliegue en la Franja de Gaza para gestionar la vida cotidiana y los servicios esenciales", declaró el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, tras las conversaciones sobre el tema en El Cairo.

El programa de 20 puntos, presentado en octubre por el presidente estadounidense tras dos años de guerra, estipula que este comité de transición gobernará el territorio palestino bajo la supervisión de un Consejo de Paz, presidido por el propio Donald Trump.

Una delegación de Hamás y mediadores egipcios se reunieron en El Cairo el miércoles para trabajar en la formación del comité y la revisión de sus mecanismos operativos, según indicaron previamente funcionarios del movimiento islamista palestino bajo condición de anonimato, ya que no podían hablar públicamente sobre estos asuntos.

También se mantendrán conversaciones con líderes de otros movimientos palestinos, especificó uno de ellos. Además de la composición del comité y el nombre de su futuro presidente, estas conversaciones se centrarán especialmente en "el acuerdo de alto el fuego ante las violaciones israelíes" en Gaza, añadió.

Otro funcionario de Hamás indicó que, una vez alcanzado un acuerdo, se espera que el presidente palestino Mahmud Abás emita un decreto presidencial estableciendo oficialmente el comité.

La presidencia del comité estará a cargo de Ali Shaath, exviceministro de Planificación de la Autoridad Palestina.

Las conversaciones de El Cairo también abordan la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la reapertura del cruce de Rafah hacia Egipto en el sur de la Franja de Gaza y la entrada de la ayuda almacenada en el lado egipcio, especificó Hamás.

Las operaciones del Consejo de Paz sobre el terreno estarán dirigidas por el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, ex enviado de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio entre 2015 y finales de 2020.

Se espera que Trump anuncie los nombres de los miembros del Consejo de Paz en los próximos días, y los medios de comunicación sugieren que se trata de unos quince líderes internacionales.

Ali Shaath, el hombre designado para liderar el gobierno interino en Gaza, tiene 68 años. Nació en 1958 en la gobernación de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Estudió en Egipto y el Reino Unido y ha ocupado cargos gubernamentales, aunque siempre como "técnico" dentro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Su familia ha desempeñado un papel destacado en los asuntos nacionales y políticos palestinos, y varios de sus hijos son miembros del movimiento Fatah.

Ali Shaath se licenció en ingeniería civil en la Universidad Ain Shams de El Cairo en 1982, obtuvo una maestría en 1986 y un doctorado en ingeniería civil en la Universidad Queen's del Reino Unido en 1989. Se especializó en planificación de infraestructuras y desarrollo urbano.

Nunca ha estado particularmente involucrado en la política partidista, pero se desempeñó como viceministro de Planificación en la creación de la Autoridad Nacional Palestina, contribuyendo al desarrollo de planes estratégicos.

Como subsecretario de Transporte y Comunicaciones, Ali Shaath supervisó proyectos de infraestructura, carreteras e industriales. También dirigió el Consejo Palestino de Vivienda y la Autoridad Portuaria Palestina.

Se desempeñó como asesor de la Corporación Palestina de Desarrollo y Reconstrucción (Bakdar) y, en su último cargo, como asesor del Ministro de Vivienda y Obras Públicas de la Autoridad Palestina, a pesar de su jubilación. (ANSA).