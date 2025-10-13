Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo con la entrega de solo cuatro cadáveres y amenaza con "responder"

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha acusado este lunes a Hamás de incumplir el acuerdo de paz al haber confirmado tan solo la entrega por el momento de los restos mortales de cuatro de los 28 cadáveres que continúan bajo su poder.

"El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos", ha dicho el ministro en su cuenta de X, desde donde ha advertido de "cualquier retraso u omisión intencionado será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia".

"La tarea urgente en la que estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos", ha escrito Katz, en línea con la denuncia de los familiares, quienes han advertido a lo largo del lunes de que la entrega de un número tan reducido de cadáveres era una "violación flagrante" del acuerdo.

Las Brigadas Ezeldín al Qasam, el brazo armado de Hamás, han confirmado este lunes las identidades de los cuatro cuerpos sin vida que serán entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que se ha desplazado ya hasta el sur de Gaza, en donde tendrá lugar la devolución de estos cuatro cadáveres.

La milicia palestina ha informado en un comunicado, en el que no da detalles sobre el momento y el lugar en el que tendrá lugar la entrega, de que los cadáveres en ser devueltos son los de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí, muerto durante el 7 de octubre.