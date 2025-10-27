Israel acusa a la fuerza de la ONU en Líbano de derribar uno de sus drones

El ejército israelí acusó el lunes a la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (Finul) de haber derribado uno de sus drones para operaciones de inteligencia en el sur del Líbano.

"Una primera investigación sugiere que las fuerzas de la Finul dispararon deliberadamente contra el dron y lo derribaron", escribió en X el portavoz del ejército israelí, el teniente coronel Nadav Shoshani, quien consideró que el aparato "no representaba ninguna amenaza".

"Tras la destrucción del dron, las tropas israelíes lanzaron una granada hacia la zona donde cayó el dron", añadió el militar, quien precisó que "no se disparó" contra las fuerzas de Naciones Unidas.

La Finul, que garantiza una zona de seguridad entre Israel y Líbano desde marzo de 1978, afirmó el domingo en un comunicado que "un dron israelí sobrevoló de forma agresiva una de (sus) patrullas" y los cascos azules aplicaron las medidas necesarias para "neutralizarlo".

Más tarde, la misión indicó que "un dron israelí" se acercó a una patrulla cerca de la localidad fronteriza de Kfar Kila y "lanzó una granada".

"Unos instantes después, un tanque israelí disparó contra los cascos azules", agregó, sin mencionar víctimas.

Un cese el fuego logrado bajo mediación estadounidense puso fin el 27 de noviembre de 2024 a más de un año de conflicto entre el movimiento libanés Hezbolá e Israel, que incluyó dos meses de guerra abierta.

Según los términos del acuerdo, solo el ejército libanés y los cascos azules pueden desplegarse en el sur del Líbano. No obstante, las tropas israelíes siguen ocupando cinco posiciones en la zona y realizan ataques regulares en territorio libanés, afirmando que su objetivo es Hezbolá.

