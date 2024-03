Las autoridades de Israel han acusado este martes a la Agencia de Naciones Unidos para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) de "mentir" al denunciar que apenas entra ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y acusar a Israel de bloquear la entrada de productos básicos, como las tijeras para usos médicos.

"Mentir es un síntoma de la desesperación, (...) esto no ha sucedido", ha dicho en relación a los comentarios hechos previamente por el comisionado de la agencia, Philippe Lazzarini. "Cerca de 16.000 camiones con ayuda han entrado en Gaza y solo se ha impedido la entrada de un 1,5 por ciento", ha señalado el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos.

"Gran parte de ese 1,5 por ciento ha sido reorganizado para entrar posteriormente en la zona. Tus fuentes son erróneas. Estamos constantemente en contacto con las agencias de Naciones Unidas y no hemos oído nada de eso", ha aseverado.

Previamente, Lazzarini había denunciado a través de un mensaje en su cuenta de X que una "población entera depende de la asistencia humanitaria para sobrevivir" y ha alertado de que "apenas entra ayuda" ante unas "restricciones que van en aumento".

En este sentido, ha señalado que las autoridades israelíes han bloqueado la entrada de un camión cargado con ayuda porque en su interior había tijeras utilizadas en botiquines infantiles. "Las tijeras se han sumado ahora a una larga lista de productos prohibidos por las autoridades israelíes por considerar que pueden tener un doble uso. En esa lista hay objetos que salvan vidas, como anestésicos, bombonas de oxígeno y hasta pastillas para clorar el agua, medicamentos contra el cáncer y kits de maternidad", ha aseverado.

Lazzarini ha aprovechado la ocasión para recalcar la importancia de entregar ayuda humanitaria y productos básicos a mayor velocidad. "La vida de dos millones de personas depende de ello. No hay tiempo que perder", ha puntualizado.

Por su parte, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ha indicado en un comunicado que los gazatíes se encuentran al borde de la "hambruna" y necesitan un "aumento exponencial de la ayuda" que lleva al enclave palestino.

Así, han aplaudido que un barco con 200 toneladas de ayuda haya zarpado desde Chipre pero ha incidido en la necesidad de que esto "no sirva de sustituto" a la entrada de ayuda humanitaria por tierra.

"Cualquier ayuda alimentaria o de emergencia que llegue a Gaza, como todos sabemos, se necesita desesperadamente; de eso no hay duda", ha declarado el portavoz de la OCHA, Jens Laerke, que ha matizado que "esto no sustituye al transporte terrestre de alimentos y otra ayuda de emergencia a Gaza y, en particular, al norte de Gaza". "No puede compensar eso", ha aseverado.