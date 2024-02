Griffiths describió a Hamás como un "movimiento político" en una entrevista

MADRID, 15 Feb. 2024 (Europa Press) -

Varios altos cargos de Israel han criticado este jueves al secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, por decir en una entrevista que Hamás "no es un grupo terrorista" sino un "movimiento político", lo que ha llevado a que sea descrito incluso como un "colaborador del terrorismo".

"Debería darle vergüenza", ha espetado en redes sociales el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, que ha recriminado a Griffiths que matice la descripción para la "organización nazi de Hamás".

En esta misma línea se ha expresado el embajador ante la ONU, Gilad Edan, que considera que "la postura pro Hamás de la ONU finalmente ha quedado expuesta en televisión" tras la entrevista concedida por Griffiths a la cadena británica Sky News.

"¿El brutal asesinato de cientos de civiles no es terrorismo? ¿La violación sistemática de mujeres no es terrorismo? ¿Aspirar al genocidio judío no es terrorismo", se ha preguntado Edan, que cree que la ONU "ha perdido toda credibilidad" si defiende a Hamás y señala a las víctimas.

Griffiths recordó su experiencia en otros conflictos para señalar que, por las características propias de Hamás, será difícil desmantelar su estrucrura "sin una solución negociada", lo que implicaría tener en cuenta también sus "aspiraciones". "No se me ocurre ningún ejemplo de un lugar en el que se logre una victoria militar contra un grupo arraigado, terrorista o no", apostilló.

El jefe de Asuntos Humanitarios, que estos últimos días alertó de una potencial masacre en Rafá si las fuerzas israelíes lanzan una ofensiva a gran escala, ha advertido de que la situación en la Franja de Gaza es "peor" que cualquier otro conflicto porque la población no tiene dónde ir, debido al bloqueo impuesto sobre el enclave palestino.