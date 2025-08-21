Israel: Adiós Marah, "símbolo de sufrimiento palestino"

La joven había llegado a Italia la noche del 13 al 14 de agosto en un vuelo militar de la 46.ª Brigada Aérea como parte de una operación de evacuación médica desde Eilat, ordenada por el gobierno italiano para atender a 31 pacientes en Italia, entre ellos numerosos niños.

A su llegada al aeropuerto militar de Pisa, Marah ya presentaba signos de desnutrición grave. Tras ser trasladada de urgencia al hospital, su estado se tornó inmediatamente crítico.

Dos días después, falleció a causa de un "grave deterioro orgánico", según informaron los médicos.

"Mi hija y su muerte representan el símbolo del sufrimiento de Palestina y de todos los palestinos. Les agradezco esta cercanía. Marah descansará aquí para siempre, pero quiero regresar a mi patria y regresaré a Gaza", dijo Nabila, la madre de Marah, durante el funeral.

Estos conceptos también resonaron en el discurso de la portavoz del embajador palestino en Italia, Mona Abusmara, durante la ceremonia de despedida, que comenzó con una oración islámica oficiada por el imán de Pisa, Mohammad Khalil.

La muerte de Marah, enfatizó, es una prueba de que "Israel utiliza el hambre de la población civil como arma de guerra". Y por esta razón, "Marah representa a todos los palestinos que sufren, incluso desde el silencio y la indiferencia ante el genocidio de tantos grandes líderes mundiales: un genocidio que lleva dos años en marcha, en directo por todas las cadenas de televisión del mundo".

También fueron duras las palabras de Florence Imam Izzedin Elzir, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Italia. "No somos antisemitas. Nos oponemos a la ocupación ilegal de Gaza por parte del gobierno israelí y exigimos que se detenga el suministro de armas a Tel Aviv. El derecho internacional debe respetarse e Israel debe detenerse, porque no puede hacer lo que quiere, donde quiere", afirmó.

Marah fue enterrada en San Giuliano Terme a petición del alcalde, Matteo Cecchelli, quien ofreció un lugar en uno de los cementerios de la ciudad para que los restos de la joven reposaran para siempre.

"La muerte de Marah no es una excepción, declaró. Su muerte es consecuencia del genocidio del pueblo palestino perpetrado por el gobierno israelí. En Gaza, mueren personas a diario ante el silencio ensordecedor de los gobiernos del mundo. Hemos decidido pronunciarnos ante una catástrofe humanitaria y política de esta magnitud". (ANSA).