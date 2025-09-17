Israel admite problemas para maniobrar en la nueva operación en Gaza sin poner en riesgo a los rehenes

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El coordinador principal israelí para el retorno de los rehenes de Gaza, Gal Hirsch, ha reconocido este miércoles los problemas del Ejército para maniobrar sobre el terreno en la nueva operación a gran escala para tomar ciudad de Gaza sin poner en riesgo la vida de quienes siguen bajo cautiverio de Hamás.

Hirsch ha explicado que si no hubiera sido por esta situación, la operación sobre el enclave palestino se podría desarrollar "mucho más rápidamente", si bien ha destacado el "gran esfuerzo" de las fuerzas israelíes para combatir de manera "cuidadosa", aunque vaya en contra de los estándares habituales.

Así, si bien ha asegurado que el Ejército está constantemente desarrollando nuevas formas de evitar que los rehenes puedan salir malparados durante las operaciones militares, ha reconocido que "están en peligro".

"Están en una zona de combate, en un lugar peligroso, en manos de secuestradores peligrosos", ha asegurado este miércoles durante un acto en la Universidad Reichman, en Tel Aviv, desde donde ha subrayado que "la responsabilidad de hacer todo lo posible para traer de nuevo a los rehenes" recae en Israel.

Hirsch también ha incidido en el "fracaso" de las negociaciones, si bien ha despejado todas las culpas hacia Hamás, cuyos líderes, ha acusado, son quienes han estado boicoteando todo el proceso, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, ha lamentado que la "propaganda" de Hamás esté calando cada vez más en la sociedad israelí, especialmente en el seno de las familias que continúan con alguno de sus seres queridos bajo el cautiverio del grupo palestino, ya que está perjudicando las labores de rescate de las autoridades, ha dicho.

Hirsch ha concluido su intervención reclamando el apoyo de la comunidad internacional y ha advertido de que si dejan solo a Israel, otros "grupos terroristas" podrían seguir el ejemplo de Hamás.