Israel: adolescente palestino muerto a manos de soldados israelíes

Una investigación de la BBC, basada en imágenes y testimonios de testigos presenciales, reveló que Jad permaneció en el suelo durante al menos 45 minutos, desangrándose, rodeado por un cordón de 14 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que aparentemente bloquearon el paso de dos ambulancias palestinas, impidiendo así las tareas de rescate.

El ejército israelí afirmó que el adolescente había lanzado piedras, pero los vídeos muestran a un soldado aparentemente colocando un objeto junto al cuerpo sin vida y luego fotografiándolo: una acción que, según la familia de Jad y organizaciones de derechos humanos, fue un intento de fabricar pruebas falsas.

Un video grabado en secreto por un residente de al-Far'a y publicado por la emisora estatal británica capturó los desgarradores momentos: el joven de 14 años, aún con vida, agita los brazos y lanza su sombrero a los soldados para llamar su atención y pedir ayuda.

Sin embargo, los militares lo ignoran por completo, e incluso le quitan el sombrero de una patada. A pesar de que todas las unidades de las FDI contaban con personal capacitado en primeros auxilios, nadie intervino.

Los israelíes también bloquearon a punta de pistola dos ambulancias de la Media Luna Roja Palestina que llegaron al lugar ocho minutos después de la llamada. El paramédico Hassan Fouqha confirmó que se detuvo a menos de 100 metros del adolescente, imposibilitado de intervenir mientras Jad se desangraba.

El ejército israelí afirmó además que sus soldados le proporcionaron "atención médica inicial", pero se negó a proporcionar pruebas ni a revelar la hora de sus intervenciones.

El joven fue alcanzado por disparos a quemarropa de los soldados mientras intentaba huir por un callejón. Incluso se publicaron imágenes de las cámaras de seguridad. Los soldados finalmente subieron a Jad a la parte trasera de un vehículo y, de acuerdo a la investigación de la BBC, el ejército israelí se negó a devolver el cuerpo a su familia y no respondió a ninguna pregunta sobre las heridas del adolescente. (ANSA).