Israel advierte de que el ataque contra un autobús en Jerusalén tendrá "consecuencias extremadamente graves"

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este lunes de que la muerte de seis personas en un ataque perpetrado por dos palestinos contra un autobús cerca de Jerusalén tendrá "consecuencias extremadamente graves y de largo alcance", antes de prometer que las fuerzas de seguridad israelíes "actuarán en todas partes contra el terrorismo".

"Me entristece el atroz asesinato de seis civiles inocentes a manos de malhechores en el ataque terrorista de esta mañana en Jerusalén", ha dicho en su cuenta en la red social X, donde ha indicado que "igual que se derrotó al terrorismo palestino en el campamento terrorista de Yenín y el norte de Samaria, pronto se hará lo mismo en otros campamentos terroristas".

Katz ha usado así el nombre bíblico para referirse a Cisjordania, al tiempo que ha trazado un paralelismo con las recientes operaciones militares a gran escala contra campamentos de refugiados en esta parte de los Territorios Ocupados Palestinos, justificadas por las autoridades israelíes como parte de su lucha contra el terrorismo.

"Aquellos que apoyan y dirigen el terrorismo pagarán el precio total (de sus acciones)", ha manifestado Katz, quien ha expresado además sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el ataque, entre los que figura un hombre nacido en España, y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

El ataque ha sido ejecutado por dos palestinos que han abordado un autobús en el cruce de Ramot, tras lo que han abierto fuego contra los pasajeros antes de ser "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona", según ha confirmado la Policía israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha incidido en que el país "está en una enorme guerra contra el terrorismo en todos los frentes" y ha prometido una respuesta de las fuerzas de seguridad al ataque, mientras que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido la "heroica operación" llevada a cabo por "dos combatientes de la resistencia palestina".