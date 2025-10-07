Israel afirma haber detectado un proyectil lanzado desde el norte de Gaza

El ejército israelí afirmó haber detectado un proyectil lanzado desde el norte de la Franja de Gaza este martes por la mañana, cuando se cumple el segundo aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

"Tras las sirenas de alarma que sonaron hace poco en Netiv HaAsara (en el sur de Israel, cerca de la frontera con la Franja), se detectó un proyectil lanzado desde el norte de la Franja de Gaza hacia territorio israelí. Es probable que haya caído en la zona", indicó el ejército en un comunicado.

"Por el momento no se han registrado víctimas", añadió.

Hace exactamente dos años, al término de la festividad judía de Sucot, milicianos del movimiento islamista Hamas lanzaron un ataque sorpresa en territorio israelí, el día más mortífero en la historia del país.

El asedio causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La ofensiva israelí en represalia en Gaza ya deja al menos 67.160 fallecidos, en su mayor parte civiles, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamas, consideradas fiables por la ONU.

