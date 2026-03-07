Israel afirma haber golpeado 16 aviones de la unidad de élite iraní en Teherán

El ejército israelí anunció el sábado haber atacado 16 aviones de la unidad de élite de los Guardianes de la Revolución iraníes en el aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán, uno de los dos de la capital.

"Durante la noche", la fuerza aérea "llevó a cabo una amplia oleada de bombardeos en Teherán y contra infraestructuras militares situadas en el aeropuerto Mehrabad", indicó un comunicado militar, que calificó el lugar de "centro neurálgico para armar y financiar a los mandatarios terroristas del régimen en Oriente Medio".

Durante el ataque, "16 aviones de la unidad 'Fuerza Quds' de los Cuerpos de los Guardianes de la Revolución de Irán", el ejército ideológico de la república islámica, "quedaron fuera de servicio", agregó el comunicado.

La Fuerza Quds es la unidad de élite de los Guardianes que supervisa las operaciones exteriores.

El ejército afirmó que "estos aviones transferían armas a Hezbolá", movimiento islamista libanés proiraní que lanzó una ofensiva el lunes contra Israel, arrastrando a Líbano a la guerra desencadenada el 28 de febrero por una operación israelo-estadounidense contra Irán.

Varios aviones de combate iraníes "que representaban una amenaza para los aviones de la fuerza aérea israelí que operaban en el espacio aéreo iraní" también fueron atacados, según la misma fuente.

El sábado por la mañana, el ejército anunció que había llevado a cabo al menos dos oleadas de ataques contra Irán y afirmó que durante la primera, más de 80 cazas bombardearon instalaciones militares iraníes, lanzamisiles y otros objetivos en Teherán y en el centro de Irán.

Los aviones también atacaron una academia militar de los Guardianes de la Revolución que, según el ejército, "se utilizaba como instalación de emergencia" para operaciones militares.