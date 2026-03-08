Israel afirma que atacó a comandantes iraníes en Beirut, número de muertos se acerca a los 400

Por Ahmed Kerdi y Maayan Lubell

BEIRUT, 8 mar (Reuters) - El ejército israelí afirmó haber atacado a comandantes iraníes en la capital libanesa el domingo por la mañana, ampliando el alcance de su campaña al centro de Beirut tras varios días de ataques que han dejado casi 400 muertos.

El ataque con drones fue el primero dentro de los límites de la capital libanesa desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá la semana pasada, y se produjo en medio de intensos bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut y el sur y el este del país.

Israel afirmó que había atacado a comandantes clave de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, pero no reveló sus nombres.

"Los comandantes del Cuerpo del Líbano de la Fuerza Quds operaban para promover ataques terroristas contra el Estado de Israel y sus civiles, al tiempo que operaban simultáneamente para el IRGC en Irán", afirmó el ejército israelí en un comunicado.

DOS SOLDADOS ISRAELÍES MUERTOS EN EL SUR DEL LÍBANO

Una fuente militar israelí afirmó que el ataque tenía como objetivo a cinco altos cargos de la Fuerza Quds, entre los que se encontraban miembros de los servicios de inteligencia y finanzas.

El Líbano afirma que cuatro personas murieron en el ataque, que se suma a una cifra de víctimas mortales en rápido aumento que ha alcanzado las 394 personas, según informó el domingo el Ministerio de Sanidad, entre las que se encuentran al menos 83 niños y 42 mujeres.

El Ministerio de Sanidad libanés no distingue entre civiles y personal militar.

El ejército israelí ha matado hasta ahora a unos 200 militantes de Hezbolá, según informó el portavoz Nadav Shoshani en una rueda de prensa online. Hezbolá no ha publicado el número de víctimas entre sus combatientes.

