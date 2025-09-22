Israel afirma que impedirá que la flotilla para Gaza rompa el bloqueo del territorio

Israel advirtió este lunes que impedirá que la flotilla con ayuda humanitaria que navega por el Mediterráneo con destino a la Franja de Gaza rompa el bloqueo que mantiene sobre el territorio palestino.

"Israel no permitirá que los barcos entren en una zona de combates activos ni que se incumpla un bloqueo naval que es legal", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado, en el que acusó al movimiento islamista palestino Hamás de haber organizado esta flotilla para servir a sus propios objetivos.

El ministerio indicó que se permitiría a los barcos atracar en Ascalón, desde donde la ayuda podría ser entregada a Gaza.

"Si el deseo genuino de los participantes en la flotilla es entregar ayuda humanitaria en lugar de servir a Hamás, Israel insta a los barcos a atracar en el puerto deportivo de Ascalón y descargar allí la ayuda, desde donde será transferida rápidamente y de manera coordinada a la Franja de Gaza", afirmó la cancillería.

La flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe), en la que también viajan destacados defensores de la causa palestina, como la activista por el clima sueca Greta Thunberg, zarpó hacia Gaza este mes desde Túnez, tras repetidos retrasos.

Su objetivo es "romper el bloqueo israelí" de Gaza y entregar ayuda humanitaria al territorio.

Antes de su partida, afirmó que dos de sus barcos habían sido blanco de ataques con drones.

Israel bloqueó dos intentos anteriores de activistas de llegar a Gaza por mar en junio y julio.

