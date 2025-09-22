Israel afirma que interceptó un proyectil lanzado desde Ciudad de Gaza hacia zona fronteriza

El ejército israelí afirmó este lunes que interceptó un proyectil lanzado desde Ciudad de Gaza, donde sus tropas iniciaron la semana pasada una gran ofensiva para tomar la localidad.

El ejército israelí informó primero en un comunicado que un proyectil fue lanzado este lunes desde Ciudad de Gaza hacia la zona de Nahal Oz, en referencia a un kibutz cercano a la frontera con Gaza.

Después, los militares israelíes reportaron que el proyectil fue interceptado por la Fuerza Aérea.

Ningún grupo ha reivindicado la acción.

El ejército israelí inició el martes 16 de septiembre una gran ofensiva terrestre y aérea sobre Ciudad de Gaza con el objetivo de eliminar a Hamás, tras casi dos años de guerra contra el movimiento islamista que atacó Israel el 7 de octubre de 2023.

"Los bombardeos son intensos: con aviones, tanques y contantes disparos de drones", relató a AFP Saja Al Jarubi, una mujer de 26 años residente del barrio de Al Daraj, en Ciudad de Gaza.

"La gente está obligada a huir, pero ¿dónde podemos ir? No tenemos dinero, ni siquiera para el transporte. La situación es peligrosa en todas partes", agregó.

Las imágenes de AFP muestran columnas de humo que se elevan desde Ciudad de Gaza mientras sigue el éxodo de palestinos hacia el sur de la Franja.

El ejército israelí informó el domingo que más de 550.000 personas han huido de Ciudad de Gaza, que la ONU estimó en agosto que albergaba a cerca de un millón de habitantes, incluyendo sus alrededores.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el que murieron 1219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

Además, los comandos islamistas tomaron como rehenes a 251 personas, de las cuales 47 siguen retenidas en Gaza, incluidas 25 que el ejército israelí estima que están muertas.

La ofensiva de represalia de Israel mató a más de 65.340 palestinos en la Franja de Gaza, también en su mayor parte civiles, según cifras del ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás- que la ONU considera fiables.

