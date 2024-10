Israel afirma que Irán ha disparado misiles; ordena a sus residentes que se refugien

JERUSALÉN (AP) — El ejército israelí afirmó el martes que Irán ha disparado misiles contra Israel, y las sirenas antiaéreas suenan en todo el país.

Se ordenó a los residentes que se refugiaran en sus viviendas y que se mantuvieran cerca de los refugios antiaéreos. Israel y Estados Unidos advirtieron que habría “repercusiones” si Irán atacaba.

Se ordenó a los residentes de Jerusalén que se refugiaran en sus viviendas la noche del martes, en preparación para un posible ataque con misiles.

La orden se envió a teléfonos celulares y fue anunciada en la televisión nacional. Las televisoras informaron que se oyeron sirenas en varias partes de Jerusalén, así como en el centro de Israel.

Las alertas sonaron después de un día de ataques con cohetes y misiles desde Líbano. Las autoridades israelíes también advirtieron que Irán podría estar preparando un ataque con misiles.

El grupo político-paramilitar Hezbollah negó que las tropas israelíes hubieran entrado en Líbano, pero horas después el ejército israelí anunció que también había llevado a cabo docenas de incursiones terrestres en el sur de Líbano desde hacía casi un año. Israel difundió un video en el que supuestamente se veía a sus soldados que intervenían en casas y túneles donde Hezbollah guardaba armas.

De ser cierto, sería otro golpe humillante para Hezbollah, que es respaldado por Irán y es el grupo armado más poderoso de Oriente Medio. Hezbollah ha sufrido semanas de ataques selectivos que costaron la vida a su líder, Hassan Nasrallah, y a varios de sus altos mandos.

Los barcos y aviones estadounidenses ya están posicionados en la región para ayudar a Israel en caso de un ataque de Irán. Hay tres destructores de la Marina estadounidense en el Mediterráneo, un portaaviones en el Golfo de Omán y aviones de combate repartidos por toda la región. Todos tienen capacidad para derribar misiles.

Mroue informó desde Beirut y Madhani desde Washington. Contribuyeron los periodistas de The Associated Press, Kareem Chehayeb, en Beirut, y Zeke Miller y Lolita C. Baldor en Washington.

